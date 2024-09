5 regole d'oro per il riciclo degli imballaggi in alluminio secondo il CIAL

Il settore del riciclo dell'alluminio in Italia sta vivendo una fase di notevole crescita, confermando il ruolo chiave di questo materiale nell'economia circolare del Paese. Secondo i dati più recenti forniti dal CIAL (Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio), il 2023 ha segnato un importante traguardo per il recupero e il riciclo degli imballaggi in alluminio.

L’Italia, un modello di eccellenza nel settore

L'Italia si conferma come uno dei paesi più virtuosi in Europa nel campo della raccolta differenziata e del riciclo degli imballaggi in alluminio. I dati del 2023 evidenziano un quadro estremamente positivo, con performance che superano ampiamente gli obiettivi fissati dall'Unione Europea.

Nel corso dell'ultimo anno, il nostro Paese ha raggiunto un tasso di riciclo degli imballaggi in alluminio del 73,6%, superando di gran lunga l'obiettivo europeo del 50% previsto per il 2025. Questo risultato non solo posiziona l'Italia tra i leader continentali nel settore, ma dimostra anche l'efficacia del sistema nazionale di gestione dei rifiuti.

Il successo italiano nel riciclo dell'alluminio si traduce in cifre concrete: nel 2023 sono state recuperate e avviate al riciclo 59.600 tonnellate di imballaggi in alluminio, equivalenti al peso di circa 7 Torri di Pisa. Questo traguardo ha permesso di evitare emissioni serra pari a 371.000 tonnellate di CO2 e di risparmiare energia per oltre 159.000 tonnellate equivalenti di petrolio.

La capillarità della raccolta differenziata dell'alluminio sul territorio nazionale è un altro aspetto degno di nota. Attualmente, il 71% dei comuni italiani (5.638) effettua la raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio, coinvolgendo oltre 47 milioni di cittadini. Questo dato sottolinea l'impegno diffuso a livello locale e la crescente consapevolezza ambientale della popolazione.

Benefici economici e ambientali

Il riciclo dell'alluminio non solo contribuisce alla riduzione dei rifiuti, ma genera anche significativi vantaggi economici e ambientali. Il processo di riciclo consente un risparmio energetico del 95% rispetto alla produzione di alluminio primario, con evidenti benefici in termini di riduzione delle emissioni di CO2.

Il ruolo del CIAL

Il CIAL, attivo da 25 anni, svolge un ruolo fondamentale nel garantire la raccolta e il riciclo degli imballaggi in alluminio sul territorio nazionale. L'obiettivo del Consorzio è quello di raggiungere il "zero discarica, 100% recupero", puntando anche al recupero delle frazioni più fini di alluminio.

Le 5 regole d'oro per il riciclo dell'alluminio

Per ottimizzare il processo di riciclo, è essenziale seguire alcune semplici regole:

Diversificare la raccolta: oltre alle lattine, includere nella raccolta differenziata vaschette, scatolette, bombolette spray, tubetti e fogli sottili in alluminio. Seguire le indicazioni locali: l'alluminio si raccoglie generalmente insieme alla plastica e/o al vetro. È importante consultare le linee guida del proprio Comune. Svuotare, non necessariamente lavare: gli imballaggi in alluminio vanno conferiti vuoti, ma non è necessario sciacquarli[2]. Recuperare anche i piccoli componenti: tappi, capsule e chiusure in alluminio sono preziosi e vanno riciclati. Compattare e separare: ridurre il volume degli imballaggi e separarli da altri materiali prima del conferimento.

Prospettive future

L'industria dell'alluminio si sta affermando come modello di riferimento per l'economia circolare. La capacità di riciclare il materiale all'infinito senza perdita di qualità rende l'alluminio un "materiale permanente", ideale per un'economia sostenibile.

In conclusione, il settore del riciclo dell'alluminio in Italia dimostra una maturità e un'efficienza che lo pongono all'avanguardia in Europa. Con il continuo impegno di istituzioni, imprese e cittadini, il Paese è sulla buona strada per raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi, consolidando il suo ruolo di leader nella gestione sostenibile dei rifiuti e nell'economia circolare.