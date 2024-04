Sifa, il packaging vola: "Servizi su misura"

Un mondo ampio e variegato come quello del packaging non può che essere legato in modo indissolubile a quello del vino. Lo sanno benissimo in Sifa, che si conferma un’azienda specializzata nel settore e nome di riferimento nella cartotecnica, proprio nel cuore delle Marche. La Sifa è stata avviata nel 1968 a Francavilla d’Ete ed è oggi guidata da Luigi Trasarti. Ai propri stabilimenti produttivi ne ha aggiunto un altro, di recente acquisizione, in Umbria. "In questa posizione strategica – spiega l’amministratore delegato Trasarti – riusciamo a coprire ancora meglio le spedizioni nel centro Italia".

Un’altra specificità dell’azienda, che è sempre più impegnata nell’ambito della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico, è la progettazione su misura: grazie allo studio di designer i clienti possono contare su un ’vestito’ ideale per ogni progetto. I numeri confermano la salute di questa azienda: la progettazione e lo sviluppo tecnico continuano ad alimentare la gamma di oltre 75mila tipi diversi di scatole e quella delle materie prime a disposizione. Parliamo di oltre 25 tipologie di carta, selezionata e proveniente dalle migliori cartiere del mondo. In questo modo Sifa arriva a produrre oltre 2mila diverse composizioni di cartone ondulato.