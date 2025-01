Nuovo sciopero dei trasporti venerdì 10 gennaio. Orari e disagi

Roma, 6 gennaio 2024 – Certo, l’Epifania “tutte le feste se le porta via” ma, ahinoi, riporta tutte le incombenze e i problemi della “vita di tutti i giorni” e fra questi ci sono anche gli scioperi, quelli dei trasporti in particolare.

Lo sciopero

Il sindacato CONFAIL FAISA, come si legge su vari siti delle aziende di trasporto pubblico locale, ha proclamato uno sciopero di 4 ore nella giornata di venerdì 10 gennaio.

Lo sciopero è stato indetto: “per le forti preoccupazioni legate all’allontanamento dalla professione di conducente di linea e la disaffezione al “mondo” dei trasporti, per le ripercussioni significative sul piano della stabilità economica futura delle aziende del T.P.L., per i C.C.N.L. di categoria sempre più svantaggiosi per le Maestranze e per la sicurezza sul lavoro.”

Gli orari

Lo sciopero come detto sarà di 4 ore ed è stato indetti nella giornata di venerdì 10 gennaio. Essendo uno sciopero nel settore del trasporto pubblico locale, gli orari potranno essere differenti da città a città. In linea di massimo lo sciopero si svolgerà nelle 4 ore al mattino con il rispetto delle fasce di garanzia.

Chi si ferma

A essere interessati dalle conseguenze dello sciopero saranno gli utenti e i pendolari che prendono bus, tram e metropolitane.

Milano

"Venerdì 10 gennaio il sindacato CONFAIL FAISA ha proclamato uno sciopero a livello nazionale. A Milano, il servizio delle nostre linee non è garantito tra 8:45 e le 12:45”, si legge sul sito Atm.

Roma

Venerdì 10 gennaio trasporto pubblico a rischio per lo sciopero nazionale di 4 ore, dalle 8,30 alle 12,30, proclamato dal sindacato Faisa Confail. A Roma l'agitazione interesserà la rete Atac e le linee periferiche gestite da operatori privati. Lo comunica Roma Servizi per la Mobilità. Aggiornamenti su romamobilita.it.