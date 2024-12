Smart mobility, dalle auto elettriche al trasporto pubblico come si evolve la mobilità in città

Lo sviluppo tecnologico, unito al sempre più sentito bisogno di fare in modo che la vita quotidiana delle persone abbia un minore impatto negativo sull’ambiente, hanno fatto nascere e crescere il concetto della cosiddetta smart mobility. Si tratta di una materia che ha evidentemente a che fare con la mobilità e che abbraccia una vasta gamma di soluzioni, dalle auto elettriche, sia private che condivise, al potenziamento del trasporto pubblico e della mobilità dolce. L’obiettivo è unico e chiaro: riuscire a ridurre il traffico nelle città ottimizzando gli spostamenti e riducendo il negativo impatto ambientale degli stessi.

Smart mobility, cos’è e in cosa consiste

Il suddetto concetto di smart mobility, letteralmente traducibile con mobilità intelligente, può trovare concretezza in una serie di mosse strategiche che possono essere così sintetizzate:

- una migliore gestione dei parcheggi, attraverso il monitoraggio dell’occupazione e della durata dei parcheggi, così come nella fornitura di informazioni agli automobilisti per permettere loro di ottimizzare il tempo dedicato alla ricerca;

- gestione del traffico urbano efficiente con l’utilizzo di dati forniti dalle infrastrutture e dalla smart car. In questo modo si evitano ingorghi e si regolano le file ai semafori e gli accessi nelle aree a traffico limitato;

- favorire la mobilità elettrica, sia privata che pubblica, attraverso incentivi e soluzioni economiche convenienti;

- incentivare la sharing mobility e la micromobilità (scooter, biciclette e monopattini elettrici). Al risparmio in termini di emissioni corrisponderà, in questo caso, anche quello economico per il cittadino che, infatti, non dovrà far fronte ai costi di assicurazione e carburante;

- agevolare e rendere sempre più conveniente l’uso del trasporto pubblico da parte dei cittadini. Andranno dunque migliorate le qualità dei servizi, la frequenza delle corse e l’accessibilità.

Volendo sintetizzare, tutti gli aspetti elencati vanno nella direzione di un miglioramento della qualità della vita delle persone - e del pianeta - attraverso l’implementazione di una serie di diverse tecnologie, infrastrutture e soluzioni di mobilità che possano avere un minore impatto ambientale e offrire dei vantaggi concreti a chi deve effettuare degli spostamenti.

Come cambiano le città con la smart mobility

L’evoluzione della smart mobility passa, inevitabilmente, attraverso l’adozione più estesa della mobilità elettrica. In questo scenario è normale che a cambiare debbano essere le infrastrutture presenti nelle città. Andranno potenziati i trasporti pubblici e la mobilità dolce, con i cittadini che, senza difficoltà, potranno avvalersi di una mobilità sostenibile.

In base a quanto detto, le città nell’era della smart mobility devono poter contare su un’estesa e capillare rete di ricarica dei veicoli elettrici. Fondamentale è anche l’installazione di stazioni di ricarica ultra veloce ad alta potenza, che possano ridurre i tempi ed essere ben disposte in tutto il territorio. E ancora, fondamentale è che si crei una sempre maggiore sinergia tra differenti mezzi di trasporto, supportata dall’implementazione di servizi digitali che ottimizzano i percorsi e migliorano l’efficienza. È la cosiddetta interoperabilità, con l’unione tra trasporto pubblico e privato che crea una rete di spostamenti fluida ed efficiente che impatta in maniera molto meno negativa sul traffico e l’inquinamento.

Il cambio di paradigma descritto non può non passare dalla collaborazione tra amministrazioni pubbliche, aziende private e cittadini che, uniti, devono contribuire a rendere più sostenibili e vivibili gli spostamenti, specie all’interno delle città.