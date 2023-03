Sciopero dei benzinai il 25-26 gennaio: orari e info utili. "Basta fango"

Roma, 12 gennaio 2023 - Dura reazione dei benzinai alle misure prese dal governo contro il rincaro dei carburanti e all'"ondata di fango" che, a loro dire, avrebbe travolto la categoria in queste settimane. Al termine di una infuocata riunione tra le sigle di Faib-Confesercenti, Fegica, Figisc-Confcommercio è stato annunciato uno sciopero di due giorni, previsto per il 25 e il 26 gennaio 2023. Gli orari: lo sciopero è previsto dalle 19.00 del 24 gennaio 2023 alle 07.00 del 27 gennaio 2023. "È un legittimo diritto", ha commentato a proposito dell'iniziativa il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Sciopero dei trasporti 8 marzo: bus e metrò. Da Milano a Roma orari e informazioni utili Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, però, ha ricordato che "le misure adottate dal precedente Governo (sin da marzo 2022), che hanno portato alla riduzione delle accise sui carburanti, sono state adottate quando il loro prezzo aveva superato i 2 euro al litro (toccando i 2,184 euro per la benzina) e si concludevano nel mese di novembre. Condizioni queste di prezzo molto diverse da quelle attuali e, proprio in ragione di ciò, il Governo ha ritenuto opportuno di dover intervenire con misure normative volte a migliorare la trasparenza dei prezzi e...