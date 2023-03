Perché il diesel cresce più della benzina. Le accise non c'entrano

Ormai è assodato: il diesel costa più della benzina. Basta vedere i dati del Mise aggiornati al 9 gennaio. Mentre la verde nella settimana terminata domenica scorsa costava in media 1,812 euro al litro, il gasolio per auto è arrivato a 1,868 euro. Del resto, sono anni che il prezzo del diesel cresce costantemente. Sciopero dei benzinai il 25-26 gennaio: orari e info utili. "Basta fango" La corsa di diesel e benzina Secondo un’analisi del Centro Studi Divulga su dati della Commissione Ue, rispetto a gennaio 2020, dunque prima dello scoppio della pandemia, il prezzo del gasolio al netto delle tasse ha registrato un incremento del 95%. Da gennaio 2022, invece, mese precedente lo scoppio della guerra in Ucraina, il suo prezzo è aumentato del 72%. Le accise, però, non c’entrano. Anzi, quelle sulla benzina sono addirittura più alte: 72,8 centesimi al litro contro i 61,7. E allora da cosa dipende il maggior prezzo del diesel? Innanzitutto dal suo utilizzo. Mentre la benzina serve soprattutto come carburante per le auto private, e ha quindi un consumo che oscilla durante l’anno, il gasolio viene usato per fare viaggiare camion, cargo e i mezzi del trasporto pubblico, con la conseguenza che la...