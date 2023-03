Benzina e diesel, Meloni: con il taglio delle accise troppe rinunce in manovra

Roma, 11 gennaio 2023 - I prezzi di benzina e diesel agitano i consumatori, ma il governo ha deciso di non continuare a intervenire sulla tassazione. Il taglio delle accise sui carburanti avrebbe comportato troppe rinunce in manovra per un ammontare di 10 miliardi di lire, ha detto, in sintesi, la premier Giorgia Meloni in un video postato sui social. "Abbiamo deciso di concentrare i dieci milairdi di risorse per aiutare le famiglie più bisognose. E' una scelta che io rivendico", dice. "Per tagliare le accise non avremmo potuto aumentare il fondo sulla sanità, la platea delle famiglie per calmierare le bollette domestiche, per i crediti delle pmi: tutte queste misure sarebbero state cancellate per prevedere il taglio della accise", ha aggiunto. Prezzo del carburante E sulle polemiche puntualizza: "Gira un video del 2019 in cui io chiedevo di tagliare le accise sulla benzina. Sono ancora convinta che sarebbe ottima cosa tagliarle, ma dal 2019 ad oggi il mondo è cambiato, stiamo affrontando una situazione emrgenziale che ci impone di fare alcune scelte. Io non ho promesso in questa campagna elettorale che avrei tagliato le accise sulla benzina". Perché il diesel cresce più della benzina. Le accise non c'entrano "Ho sentito e letto un po' di...