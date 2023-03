Ecco dove benzina e diesel costano di più (regione per regione)

Roma, 10 gennaio 2023 - Va alle aree di servizio il primato per la benzina più cara. Secondo un resoconto del Codacons che fotografava i prezzi alle 14 del 10 gennaio sulla rete italiana, il record negativo è in autogrill a Cremona (Autostrada A21 Piacenza Brescia), dove il servito costava 2,449 euro al litro. Per il gasolio la cifra più alta si leggeva sui cartelli del distributore autostradale di Castel San Pietro Terme (A14 Bologna-Bari-Taranto), in Emilia Romagna: 2,531 euro al litro. Parliamo sempre di servito. C'è poi il caso di Ustica: sull'isola la benzina si pagava oggi 2,497 euro al litro (il diesel 2,497 euro). Scendono le tariffe nelle zone interne della Basilicata, dove il distributore più caro segnava 2,139 euro al litro per la benzina servita. In Molise il prezzo meno economico era di 2, 294.

Pompa di benzina (Ansa)

Si tratta beninteso dei prezzi 'ufficiali', cioè quelli comunicati al Ministero dagli esercenti che non è detto che però li applichino fedelmente. Come emerge dal report settimanale del dicastero dell'ambiente, la tariffa media si attesta più o meno in linea con i rialzi delle accise. I numeri sembrerebbero dunque indicare l'assenza di una speculazione diffusa. Con delle eccezioni. Ecco gli importi più alti regione per regione.

Abruzzo

Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto, Morro d'oro (TE), benzina 2,344 euro, gasolio 2,431 euro

Basilicata

Lauria (PZ), benzina 2,139, gasolio 2,189 euro

Calabria

Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, benzina 2,344, gasolio 2,431 euro

Campania

Ariano Irpino (AV), benzina 2,372, gasolio 2,402 *

Emilia Romagna

Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto, Castel San Pietro Terme (BO), benzina 2,444, gasolio 2,531 euro

Friuli Venezia Giulia

Pordenone, benzina 2,300 euro, gasolio 2.387 euro

Lazio

A1 Milano-Napoli, Castrocielo (FR), benzina 2,367 euro, gasolio 2,454 euro

Liguria

Autostrada A12 Genova-Sestri (GE), benzina 2,387 euro, gasolio 2,474 euro

Lombardia

Autostrada A21 Piacenza-Brescia, Cremona (CR) benzina 2,449 euro, gasolio 2,499 euro

Marche

Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto, Mondolfo (PU) benzina 2,387 euro, gasolio 2,474 euro

Molise

Larino (CB), benzina 2,294, gasolio 2,381

Piemonte

Autostrada A7 Serravalle-Genova, Arquata Scrivia (AL), A26 Voltri-Gravellona, raccordo con A7 Novi Ligure (AL), benzina 2,366 euro, gasolio 2,453 euro

Puglia

Taranto, benzina 2,399, gasolio 2,499

Sardegna

Poltu Quatu - Arzachena (OT), benzina 2,199 euro, gasolio 2,299 euro

Sicilia

Ustica (PA), benzina 2,497 euro, gasolio 2,497 euro e Strada Statale Lentini (SR), benzina benzina 2,354 euro, gasolio 2,441 euro

Toscana

Camaiore (LU), benzina 2,334 euro, gasolio 2,421

Trentino Alto Adige

A22 Brennero-modena, Lavis (TN), benzina 2,298 euro, gasolio 2,299 euro

Umbria

Statale E/45 Deruta (PG), benzina 2,294 euro, gasolio 2,381 euro

Valle d'Aosta

A5 Aosta-Quincinetto, Chatillon (AO), benzina 2,214 euro, gasolio 2,284 euro

Veneto

Statale Mira (VE), benzina 2,294 euro, gasolio 2,381