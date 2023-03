Prezzo di benzina e gasolio alle stelle: ecco come risparmiare

Distributore di benzina (foto Imagoeconomica)

Vola il prezzo dei carburanti dopo il venir meno, dal 1° gennaio scorso, del taglio delle accise, deciso dal governo Meloni per concentrare le risorse sugli aiuti a famiglie e imprese contro il caro bollette. E, se nei pressi di San Marino si sono viste, dall’inizio dell’anno, code chilometriche, con migliaia di automobilisti (italiani) in fila per fare il pieno a un prezzo medio che si è fermato intorno a 1,50 euro al litro – un vantaggio solo temporaneo, perché la repubblica sanmarinese adeguerà presto i prezzi e le accise – sono in tanti a chiedersi se non vi siano altri possibili escamotage per risparmiare. A dare una prima risposta agli automobilisti è stato il Codacons che, dopo aver presentato un esposto a procure e Guardia di finanza per aggiotaggio, ha invitato pubblicamente a boicottare i distributori più cari, suggerendo di verificare i prezzi sul territorio, ‘anche attraverso le apposite app che segnalano i gestori più convenienti’. Ma quali sono e come funzionano queste app? E quali potrebbero essere altre soluzioni per risparmiare – oltre, naturalmente, al fatto di rinunciare all’auto se si tratta di spostamenti superflui, o di tragitti che potrebbero essere facilmente coperti a piedi o in bicicletta?...