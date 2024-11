Sciopero dei trasporti venerdì 8 novembre: tutti gli orari città per città

Roma, 6 novembre 2024 – Si avvicina una nuova giornata nera per i trasporti. Per venerdì 8 novembre è previsto infatti un altro sciopero nazionale di 24 ore che coinvolgerà il trasporto pubblico locale senza il rispetto delle fasce di garanzia, preannunciando disagi e, in alcune città italiane, vere e proprie paralisi. Ecco quando e chi si fermerà.

Venerdì 8 novembre bus, tram e metropolitane si feremeranno in tutta Italia per 24 ore

La protesta è stata indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna per denunciare l’assenza di un incremento del fondo nazionale per il trasporto pubblico nella manovra, sottolineando l'importanza di questa misura per il settore – oltre a richiedere il rinnovo del contratto collettivo di settore. Anche per le associazioni di categoria come Agens, Anav e Asstra, la dotazione di 120 milioni di euro prevista nella legge di bilancio per il 2025 è considerata insufficiente per coprire le esigenze del trasporto pubblico locale. Le associazioni chiedono pertanto che, durante l'iter di approvazione parlamentare, il finanziamento destinato al Tpl venga aumentato in modo significativo e stabilizzato nel tempo. Per rivendicare le proprie ragioni, è prevista una manifestazione dalle 10:30 alle 13:30 a piazzale di Porta Pia, con circa 1.500 partecipanti, per sollecitare il rinnovo del contratto e maggiori tutele per i lavoratori.

Poiché soggetto a un diverso contratto collettivo, il personale ferroviario non parteciperà allo sciopero. Pertanto, non si prevedono disagi per i servizi di Trenitalia, Italo e Trenord.

A Roma, l'agitazione coinvolgerà le reti Atac e le linee subappaltate, oltre a Cotral-Astral e le linee periferiche gestite da diversi operatori. Saranno garantiti solo alcuni servizi essenziali nelle fasce orarie 5:30-8:30 e 17-20, ma si preannunciano problemi sull’intera rete dalle 8.30 fino alle 17.

Della metropolitana, ad esempio, saranno garantite la linea metro A Battistini-Anagnina e B Rebibbia-Laurentina (ma non la B1 Ionio-Laurentina e la C Pantano-San Giovanni) da inizio servizio alle 5 fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Durante lo sciopero, in caso di chiusura delle linee metro non è previsto alcun servizio sostitutivo su bus. Per i tram, invece, saranno attive da inizio servizio alle 8.30 e dalle 17 fino alle 20: la linea tram 3-19 e le linee sostitutive bus 2, 3, 5, 8, 14; non sarà garantita, in caso di adesione allo sciopero, la ferrotramvia Termini-Centocelle. Per la rete di superficie, invece, saranno garantiti 50 collegamenti, di cui una linea tram (3 e 19) e 49 linee di autobus (03, 05B, 029, 063, 070, 073, 074, 2bus, 20, 31, 44, 46, 64, 72, 74, 77, 80, 87, 90, 98, 105, 106, 107, 115, 128, 201, 246 -tuttavia, le corse della 246P non sono garantite-, 336, 341, 409, 446, 451, 508, 520, 556, 700, 705, 714, 719, 720, 766, 791, 881, 913 e 91.). Per conoscere quali autobus e metri saranno garantiti ecco le linee guida Atac.

Anche Atm conferma l’adesione allo sciopero. Per bus, tram e filobus saranno garantite solamente le linee 2, 3, 4, 9, 10, 12, 24, 45, 54, 56, 57, 58, 60, 74, 81, 90, 91, 95 e 98 nelle fasce orarie fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18. La funicolare Como-Brunate sarà garantita fino alle 8.30 Per quanto riguarda le metropolitane, infine, ecco le linee garantite: - Le linee M1, M2, M3, M5 e la tratta M4 tra San Cristoforo e San Babila saranno operative fino alle 8:45 e dalle 15:00 alle 18:00. - La tratta M4 tra San Babila e Linate sarà attiva per l'intera giornata.

Durante la giornata non saranno previste fasce di garanzia, ma in alcune aree saranno comunque operative alcune corse nelle fasce orarie tra le 4:15 e le 8:14 e tra le 12:30 e le 14:29. Le corse garantite possono variare a seconda della località; i dettagli specifici per ciascuna provincia potrebbero essere aggiornati nei giorni precedenti allo sciopero. Tuttavia, al di fuori degli orari stabiliti, la regolarità del servizio dipenderà dall'adesione dei lavoratori, che si prevede possa essere alta. È possibile consultare gli aggiornamenti sulle modalità in base alla località da qui.

A Bologna e provincia, Tper ha comunicato che il trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non sarà disponibile durante l'intera giornata di venerdì 8 novembre. Anche il servizio Marconi Express potrebbe non essere operativo a causa della partecipazione dei lavoratori allo sciopero. A differenza delle consuete modalità di protesta, in cui si riservano delle fasce orarie di garanzia, i lavoratori hanno scelto di astenersi completamente dal lavoro per tutto il giorno senza il rispetto di tali fasce.

Anche Gtt aderisce allo sciopero senza rispetto delle fasce di garanzia. Come si legge nella nota, sarà garantito il servizio urbano e suburbano parzialmente dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Durante queste fasce orarie, saranno operative alcune linee di metropolitana e autobus, ma solo le corse in partenza prima della scadenza delle fasce saranno completate. Per il servizio extraurbano, sono previste corse garantite tra l'inizio del servizio e le 8, e dalle 14:30 alle 17:30. Per conoscere tutte le corse garantite consultare qui.

Anche Eav aderisce allo sciopero senza rispetto delle fasce di garanzia. Pertanto, l'effettivo svolgimento delle corse sarà condizionato dal numero di lavoratori che aderiranno alla protesta. Di seguito le partenze garantite durante lo sciopero da Napoli: per Sorrento: 05:41, 07:29, 17:41, 18:53; per Sarno: 05:46, 07:34, 16:34, 17:10; per Poggiomarino: 05:50, 07:38, 16:38, 17:14; per Baiano: 05:30, 05:55. Mentre da San Giorgio per Baiano: 17:06, 17:42. A seguire, le partenze garantite per Napoli: da Sorrento: 05:30, 07:38, 16:38, 18:26; da Sarno: 07:14, 07:50, 18:38, 19:14; da Poggiomarino: 05:54, 07:42, 18:30, 19:06; da Baiano: 07:03, 07:39, 18:27. Infine, Da Baiano: 19:03.