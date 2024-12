Sci, la classifica delle località più amate dagli italiani

Roma, 14 dicembre 2024 - Ecco la classifica top 40 delle destinazioni sciistiche più amate dagli italiani nella stagione 2024-2025 (Studio Ski Price Index 2024/2025 di Holidou). Come ogni anno i prezzi per una giornata di sci cambiano notevolmente di località in località: in vetta troviamo Livigno in perfetto equilibrio tra qualità e convenienza, con un costo medio giornaliero di soli 67 euro. Seconda è Madonna di Campiglio con 104 euro di costo medio giornaliero. Terzo l'Alto Sangro - Roccaraso/Rivisondoli, che si prende il trono dell'Italia centrale con una media di 56 euro al giorno. Tra le regioni italiane è il Trentino-Alto Adige a fare la parte del leone con 16 località in classifica, segue la Lombardia con 4, poi Valle d'Aosta e Abruzzo con 3 località. In classifica poi si nota che le mete nazionali surclassano quelle estere: 40 a 6.