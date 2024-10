Verso la Manovra, incentivi per chi non va in pensione. Più detrazioni per i figli a carico

Roma, 13 ottobre 2024 - Incentivi, sul modello del bonus Maroni, per chi rimane a lavoro, pur potendo andare in pensione: per i privati ma anche per i dipendenti pubblici che restano in servizio oltre i 67 anni. E più detrazioni per le spese per i figli minori, o attraverso una revisione dell’Assegno unico o attraverso la via fiscale. Il puzzle della legge di Bilancio si va componendo tassello dopo tassello in vista dell’approvazione del Documento programmatico di bilancio in calendario martedì prossimo. E il ministro Giancarlo Giorgetti, regista della manovra, se da un lato minaccia tagli a tutto spiano ai ministeri e a altri enti pubblici, dall’altro mette a fuoco le misure dei capitoli previdenza e sostegno alla natalità. Un fronte, quest’ultimo, sul quale si registrano aperture anche da parte di Elly Schlein: puntiamo sul congedo paritario di 5 mesi, sul quale "Meloni non ha chiuso la porta".