Dalle pensioni al canone Rai: il valzer degli emendamenti alla manovra. Ecco le misure più discusse

Roma, 15 novembre 2024 – Il valzer degli emendamenti alla legge di Bilancio è iniziato. Il governo punta a ottenere il via libera definitivo prima di Natale, ma trovare la quadra non sarà semplice. Il Ministero dell'Economia ha messo a disposizione un mini-tesoretto di 120 milioni di euro per le modifiche, una cifra che coprirà solo una minima parte delle numerose richieste avanzate dai partiti. La commissione Bilancio della Camera ha infatti ricevuto oltre 4.500 emendamenti, di cui più di 1.200 presentati dalla maggioranza. Sarà solo una selezione ad arrivare in aula: si parla di 6-700 proposte finali, con 600 emendamenti già segnalati, distribuiti tra 250 riservati alla maggioranza, 320 all'opposizione e 30 al gruppo Misto. Il termine per la selezione delle proposte, inizialmente fissato per il 19 novembre, è stato posticipato al 20 novembre. Il cammino della manovra si preannuncia quindi tortuoso, con molte proposte destinate a restare solo sulla carta. Resta da vedere quali modifiche riusciranno a superare il filtro della commissione e trovare posto in manovra.