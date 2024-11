Manovra 2025: sgravi sulle criptovalute, salario minimo e altre modifiche

Roma, 17 novembre 2024 - Resta rosso il semaforo per la quinta edizione della rottamazione. Luce verde, invece, per il trasferimento del Tfr nei fondi pensione. E c’è anche il via libera alla proposta dell’opposizione per introdurre il salario minimo. La battaglia degli emendamenti in commissione bilancio contro la raffica di esclusioni decise alla Camera, si combatte fino all’ultimo ricorso. Alla fine, su 200 e passa richieste, tornano in gioco un’ottantina di norme. Mentre il Pd accusa il governo di aver tagliato i fondi per il contrasto alla mafia. La responsabile Giustizia dei dem, Debora Serracchiani denuncia il quasi azzeramento "del fondo a sostegno delle Pubbliche amministrazioni che subiscono minacce o violenze in ragione dell’esercizio delle loro funzioni e di quello destinato ai Comuni commissariati per mafia". Abrogato anche il ‘rating di legalità’ promosso da Anac, strumento chiave per garantire trasparenza negli appalti.