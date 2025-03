Giotto Cellino potrà raccogliere capitali

Padova, 6 marzo 2025 – Disco verde alla raccolta di capitali destinati alla crescita di realtà aziendali italiane ed estere. La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), con delibera n. 23451 del 4 marzo scorso, ha concesso a Giotto Cellino Sim, società di intermediazione mobiliare specializzata nella fornitura di servizi di investimento personalizzati per privati e aziende basata a Padova, l'estensione delle autorizzazioni operative, includendo il servizio di collocamento senza garanzia nei confronti dell'emittente, con la possibilità di detenere liquidità e strumenti finanziari della clientela. Tale autorizzazione, deliberata da Consob, segue il riconoscimento ottenuto il 5 novembre 2024 da Borsa Italiana per operare come Euronext Growth Advisor (EGA) sul mercato Euronext Growth Milan, consolidando ulteriormente la posizione di Giotto nel panorama finanziario. La Sim patavina presta i seguenti servizi: family office; consulenza in materia di investimenti finanziari; gestioni patrimoniali; ricezione e trasmissione ordini; trading on line; corporate finance.

Giotto Cellino Sim è una realtà indipendente, non partecipata da gruppi bancari e assicurativi, che si rivolge a clientela privata ed istituzionale. L’attività si concentra sulla personalizzazione dei servizi, offrendo soluzioni d’investimento studiate ad hoc per i clienti e sulla qualità di risposta alle necessità degli investitori, grazie al continuo studio ed aggiornamento dei professionisti che lavorano con la Sim medesima.

Il tratto distintivo della Sim è quello di non essere partecipata da gruppi bancari e assicurativi, di non avere accordi di distribuzione per cui diventa indifferente proporre una soluzione d’investimento o un’altra visto che non riceve remunerazioni legate al collocamento di strumenti finanziari. “L'approvazione di Consob, successiva all'abilitazione come EGA da parte di Borsa Italiana, rappresenta – spiega Stefano Taioli, consigliere esecutivo di Giotto Cellino Sim in una nota – un passaggio cruciale per l'ampliamento strategico della nostra offerta, in particolare per la divisione Capital Markets. Giotto, da sempre impegnata a supportare imprenditori e imprese, si posiziona oggi come interlocutore privilegiato per la raccolta di capitali destinati alla crescita di realtà aziendali italiane ed estere. Questa nuova autorizzazione ci permette di offrire un supporto ancora più completo e integrato, confermando il nostro impegno a essere un partner di fiducia per le aziende che puntano all'espansione e all'innovazione”. Giotto Sim è stata fondata nel 2014 e nasce dalla sinergia tra soci fondatori appartenenti a strutturati gruppi imprenditoriali di successo internazionale e professionisti del settore. Il percorso di crescita aziendale ha portato, a maggio 2020, all’integrazione di Cellino e Associati Sim, storica istituzione finanziaria torinese le cui origini risalgono agli anni ’60. A giugno 2024, ABC Company Società Benefit, entra nel capitale sociale, avviando un’ulteriore fase di crescita della Sim. La partnership strategica tra Giotto Cellino Sim e ABC Company è funzionale in particolare allo sviluppo di soluzioni innovative di Wealth Advisory e Capital Markets da offrire a PMI e imprenditori.