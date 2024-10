Italia, paradiso fiscale per i paperoni stranieri: ecco perché

Roma, 13 ottobre 2024 - Gli interventi annunciati dal governo di Giorgia Meloni in materia fiscale, come ad esempio il raddoppio della flat tax, rendono l’Italia un Paese particolarmente attraente per i super ricchi che inseguono i vantaggi fiscali in giro per il mondo.

Il comportamento dei multimilionari è abbastanza prevedibile in quanto si sostanzia, sempre, sulla fuga da Paesi con tassazione troppo alta verso lidi più vantaggiosi fiscalmente. Nel 2024 circa 2200 super ricchi hanno scelto di spostare la propria residenza fiscale in Italia, abbandonando soprattutto Londra. I numeri appena mostrati permettono al Bel Paese di salire al sesto posto della classifica mondiale (primato in Europa) dei cosiddetti paradisi fiscali legali per stranieri ad alto reddito.