Saldi invernali: gli italiani spenderanno 5,3 miliardi, volumi in crescita del 10%

Saldi invernali

Come ogni anno sono partiti i saldi. Un vero e proprio rito che accompagna gli italiani per un periodo più o meno lungo a seconda delle regioni. Sono iniziati il 2 gennaio in Sicilia e Basilicata, per poi cominciare anche in tutte le altre zone del Paese il 5. Una boccata d’ossigeno per le attività commerciali, alle prese con un 2023 carico di incertezze. Per la Cna il giro d’affari ammonterà complessivamente a circa 5,3 miliardi di euro. Per Confcommercio, invece, la stima è un po’ più contenuta: 4,7 miliardi di euro la spesa prevista (133 euro a persona). Va detto che gli sconti del periodo invernale rappresentano un sostegno alle famiglie alle prese con i morsi dell’inflazione e soprattutto con il caro-energia.

Ma sono anche un’iniezione di vitalità per le strade cittadine, senza differenze tra centro e periferie, in grado di valorizzare gli spazi urbani e di rilanciare la socialità. Secondo un’indagine condotta da CNA Turismo e Commercio saranno 35 milioni i consumatori che accorreranno nei negozi e che, in media, spenderanno 150 euro. In totale le famiglie che si faranno ingolosire dagli sconti saranno oltre 15 milioni. Ma che cosa acquisteranno? Ad andare per la maggiore saranno, ovviamente, i capi di abbigliamento e le calzature. In misura minore, anche prodotti di bellezza, oggetti per la casa e utensili per il bricolage.

Molto gettonati anche i prodotti alimentari, soprattutto quelli legati al periodo delle festività, come panettoni, pandori, torroni, cotechini, zamponi, lenticchie. Per la Cna, saranno numerosi i consumatori che faranno acquisti pensando già a prossimo inverno, facendo scorte di capi nuovi di zecca da tenere nell’armadio per spianarli nel prossimo autunno-inverno. Come accennato, le stime di Confcommercio sono leggermente più contenute sul livello medio di spesa che caratterizzerà le 15,4 milioni di famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato: 133 euro a testa, su un totale di 4,7 miliardi di euro. Secondo il presidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni, i saldi saranno “molto apprezzati dai consumatori per l’ampia scelta di prodotti di moda, tendenza e qualità”.

In offerta ci saranno soprattutto capi di abbigliamento. “Maglieria, pantaloni, giacconi, scarpe, accessori saranno ora più che mai oggetto dei desideri per via dei prezzi che non hanno subito aumenti come invece in altri settori che hanno risentito dell’inflazione” aggiunge Felloni. “Con queste premesse, stimiamo una crescita dei saldi di oltre il 10%, che sarà più utile alla liquidità piuttosto che ai guadagni, che confidiamo possano arrivare dalla rinnovata fiducia che i consumatori ripongono con sempre maggiore frequenza nei nostri negozi orientati verso future strategie legate alla sostenibilità e all’innovazione”.

Per quanto riguarda le regole stabilite sui saldi, va ricordato che qualunque tipo di prodotto in sconto deve essere proposto con il medesimo prezzo in vigore negli ultimi 30 giorni. Una misura a tutela dei consumatori. Le pratiche scorrette sono infatti in aumento: le multe comminate dall’Antitrust per “pratiche commerciali scorrette” sono raddoppiate da 5 a 10milioni.