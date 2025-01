Quando iniziano i saldi invernali 2025 e come evitare le truffe online

Roma, 3 gennaio 2025 – Dopo la scorpacciata di festeggiamenti che segna la fine di ogni anno è arrivato il momento di un’altra fase molto attesa, quella dei saldi invernali 2025. Già partiti in Valle d’Aosta, come ogni anno le Regioni italiane seguiranno tempistiche differenti, anche se, quasi ovunque la partenza è prevista per sabato 4 gennaio (qui il calendario completo). Va inoltre precisato che, già da subito dopo il Natale, alcuni brand molti hanno già avviato la fase di scontistica nei loro canali di vendita online, spesso rivolgendosi alla sola parte di consumatori registrati al sito o all’app del brand. Sia per gli acquisti nei negozi fisici che in quelli online è bene ricordare che esistono delle serie possibilità di rimanere vittime di truffe durante i saldi, motivo questo che deve spingere i consumatori a innalzare la barriera dell’attenzione per evitare di trovarsi in spiacevoli situazioni. Per farlo è sufficiente seguire una serie di linee guida consolidatesi nel tempo.

In quasi tutte le regioni italiane i saldi invernali 2025 partiranno il 4 gennaio (Crediti iStock Photo)

Truffe saldi 2025, cosa fare per evitarle

Il primo grande consiglio da seguire per evitare le truffe dei saldi invernali 2025 è evitare di farsi prendere dalla frenesia e cedere agli acquisti d’impulso. Occorre sempre farsi una domanda prima di comprare: ho veramente bisogno di questo bene o servizio a prezzo ribassato? Se la risposta è sì e se ne hanno le disponibilità economiche è giusto procedere, altrimenti meglio evitare di utilizzare il proprio denaro in maniera errata. Tale aspetto vale negli store fisici, ma ancor di più sui portali di e-commerce dove, con pochi semplici click fatti dal divano di casa, si può comprare praticamente qualsiasi cosa.

Acquisti online, a cosa stare attenti

Proviamo ora a stilare un vero e proprio vademecum dei comportamenti da seguire per evitare le truffe ai saldi 2025, sia online che negli store fisici. Nel primo caso è necessario:

- accertarsi che il portale d’acquisto non sia un fake;

- assicurarsi della presenza del lucchetto SSL che rappresenta la garanzia di sicurezza;

- monitorare le transazioni eseguite e il proprio estratto conto con buona frequenza, così da avere sempre sotto controllo la propria situazione economica;

- non credere a email e messaggi che offrono occasioni imperdibili e a tempo. Spesso, infatti, dietro tali missive si cela un tentativo di phishing. Per riconoscere questo tipo di comunicazioni è sufficiente prestare attenzione all’impostazione grafica della mail, molto spesso grossolana, o alla sintassi del testo che, generalmente, presenta diversi errori grammaticali.

Gli acquisti negli store fisici

Nei negozi fisici ci sono altre buone pratiche che devono essere seguite dai consumatori che intendono evitare di rimanere vittime di truffe ai saldi 2025. Ecco dunque una serie di comportamenti da seguire:

- controllare attentamente sul cartellino di vendita il prezzo di partenza, la percentuale di sconto e il prezzo finale;

- stabilire in precedenza, e rispettare, un budget di spesa destinato allo shopping;

- verificare i prezzi dei prodotti che si intende acquistare prima degli sconti, così da accertarsi ulteriormente del ribasso;

- diffidare di sconti eccessivi che, spesso, posso celare la presenza di un prodotto difettoso e di scarsa qualità.

Quanto durano i saldi invernali 2025

Come detto in precedenza, i saldi invernali 2025 seguiranno date diverse nelle singole Regioni italiane. Più nello specifico, i ribassi saranno dal 4 gennaio al 4 marzo 2025 in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Molise, Sardegna, Toscana, Provincia di Trento, Umbria, dall’8 gennaio al 5 febbraio 2025 nella Provincia di Bolzano, dal 4 gennaio al 15 marzo 2025 in Friuli Venezia Giulia, dal 4 gennaio al 17 febbraio 2025 in Liguria, dal 4 gennaio al 15 febbraio 2025 nel Lazio, dal 4 gennaio al 15 marzo 2025 in Lombardia e Sicilia, dal 4 gennaio all’1 marzo 2025 nelle Marche e in Piemonte, dal 4 gennaio al 28 febbraio 2025 in Puglia e Veneto, dal 4 gennaio 2025 al 31 marzo 2025 in Valle d’Aosta.