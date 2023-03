Saldi invernali 2023 al via: ecco il calendario. Quanto spenderanno le famiglie

Roma, 1 gennaio 2023 - Saldi invernali 2023 al via domani in Sicilia e Basilicata, il 3 gennaio in Valle d’Aosta mentre giovedì 5 partiranno in tutte le altre regioni.

Saldi invernali 2023 al via: ecco chi parte prima

"Giro d'affari da 4,7 miliardi"

Saranno 15,4 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spenderà circa 133 euro, per un giro di affari di 4,7 miliardi di euro: sono questi, secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio, i numeri dei saldi invernali. Per il presidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni, "saranno saldi molto apprezzati dai consumatori per l’ampia scelta di prodotti di moda, tendenza e qualità. E saranno veramente tanti ed ottimi gli affari che si potranno fare negli esercizi commerciali e nelle boutique delle nostre città. Maglieria, pantaloni, giacconi, scarpe, accessori saranno ora più che mai oggetto dei desideri per via dei prezzi che non hanno subito aumenti come invece in altri settori che hanno risentito dell’inflazione".

Acquisti in saldo in crescita del 10%

Con queste premesse, è la previsione di Felloni, "stimiamo una crescita dei saldi di oltre il 10%, che sarà più utile alla liquidità piuttosto che ai guadagni, che confidiamo possano arrivare dalla rinnovata fiducia che i consumatori ripongono con sempre maggiore frequenza nei nostri negozi orientati verso future strategie legate alla sostenibilità e all’innovazione".

Confimprese: 6 famiglie su 10 ancora indecise

Solo un terzo degli italiani approfitterà dei saldi invernali. Più di 6 famiglie su 10 sono ancora indecise. A rilevare il sentiment degli italiani è il centro studi Confimprese in collaborazione con Innovation Team-Cerved, che ha condotto l’annuale sondaggio tra il 14 e il 19 dicembre. Cala comunque la quota di chi ha già deciso di non avere intenzione di fare shopping: dal 18,9% di un anno fa al 7,9% in occasione dei saldi invernali 2023.

Risparmi investiti nelle vacanze

Ma per Mario Resca, presidente Confimprese, "le previsioni sull’avvio dei saldi invernali sono negative. Gli italiani preferiscono destinare i risparmi non agli acquisti di bene voluttuari, ma alle vacanze soprattutto in Italia nelle città d’arte e destinazioni montane". "Persino Milano - prosegue - è stata inclusa negli itinerari turistici tra le mete da visitare. Le previsioni rimangono problematiche, la fiducia consumatori è sempre negativa, l’onda lunga si protrarrà anche il prossimo anno, con la speranza che il conflitto non duri per tutto il 2023. A questo proposito 8 famiglie su dieci segnalano di aver subìto un impatto negativo sul reddito e una quota leggermente più alta prevede di dover affrontare un periodo difficile nei prossimi mesi".

Abbigliamento-accessori prima voce di spesa

Tra le categorie merceologiche, abbigliamento-accessori è la principale voce di spesa per il 68,6% delle famiglie, seguita ad ampia distanza dai prodotti igiene e beauty (37,2%) e dall’elettronica di consumo (35,3%). Nei canali di vendita continua la forte progressione dello shopping cittadino, indicato come prima scelta dal 36,3% delle famiglie. Arretrano sia i centri commerciali (39,5%) sia l’online (12,2%).