Riscaldamento efficiente: 10 consigli per affrontare l'inverno senza sprechi

L'inverno è finalmente arrivato e con esso la necessità di riscaldare le nostre case. In questo periodo, è fondamentale adottare strategie per ottimizzare i consumi energetici, riducendo così l'impatto sulle bollette e sull'ambiente. Ecco alcune soluzioni pratiche e innovative per un riscaldamento efficiente.

Caldaie a condensazione

Le caldaie a condensazione rappresentano un'evoluzione delle tradizionali caldaie a gas. Queste moderne tecnologie recuperano il calore dai fumi di scarico, riducendo i consumi fino al 30% rispetto ai modelli tradizionali. Inoltre, emettono meno sostanze inquinanti, contribuendo a un ambiente più pulito. Abbinando una caldaia a un termostato intelligente, è possibile ottimizzare ulteriormente i tempi di accensione e spegnimento, adattandoli alle abitudini familiari.

Se acquisti una caldaia a condensazione Enel include nel prezzo il sopralluogo, la consegna e l’installazione standard. Inoltre, per i già clienti Enel luce e gas e per chi lo diventa sono previsti vantaggi esclusivi come:

Sconto di 150€ sull’acquisto del prodotto;

Bonus complessivo di 360€ direttamente in bolletta gas;

Prima manutenzione gratuita

Pompe di calore

Le pompe di calore sono un'ottima alternativa per chi desidera utilizzare solo energia elettrica. Questi dispositivi sfruttano il calore presente nell'aria, nell'acqua o nel suolo per riscaldare gli ambienti e, in alcuni casi, anche per produrre acqua calda sanitaria. Esistono diversi tipi di pompe di calore:

Pompa di calore aria-aria : preleva il calore dall'aria esterna per riscaldare o raffrescare gli ambienti.

: preleva il calore dall'aria esterna per riscaldare o raffrescare gli ambienti. Pompa di calore aria-acqua: utilizza l'energia termica dell'aria esterna per riscaldare l'acqua sanitaria e i sistemi di riscaldamento.

Per le pompe di calore Enel include nel prezzo la consegna e l’installazione standard. Per chi è già cliente Enel luce e gas e per chi lo diventa, sono previsti ulteriori vantaggi esclusivi come:

Sconto di 100€ sull’acquisto del prodotto e fino a 300€ in caso di acquisto di trial split

Bonus complessivo di 360€ direttamente in bolletta luce

Consigli per un consumo consapevole

Per massimizzare l'efficienza dei sistemi di riscaldamento, è fondamentale seguire alcune buone pratiche. L'ENEA ha stilato un decalogo con dieci consigli utili:

Effettuare la manutenzione degli impianti Controllare la temperatura degli ambienti: abbassare di un grado può ridurre i consumi del 5-10%. Gestire gli orari di accensione Installare pannelli riflettenti dietro i termosifoni Chiudere persiane e tapparelle di notte Evitare di coprire i termosifoni Valutare l’isolamento termico della casa Scegliere impianti innovativi come le caldaie a condensazione o le pompe di calore Sfruttare la tecnologia per programmare accensioni e spegnimenti Installare valvole termostatiche per regolare il flusso d’acqua nei radiatori.

Adottando le soluzioni di Enel e seguendo i consigli dell'ENEA, possiamo non solo migliorare il comfort delle nostre abitazioni ma anche contribuire a un futuro più sostenibile. Risparmiare energia è possibile e può fare una grande differenza sia per le nostre finanze che per l'ambiente.