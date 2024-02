Recordati (foto: l’ad Rob Koremans) archivia il 2023, sulla base dei dati preliminari, con ricavi netti consolidati per la prima volta oltre i 2 miliardi (in aumento del 12,4% rispetto al 2022 o +14% a perimetro omogeneo e a cambi costanti). L’utile netto è pari a 389,2 milioni, in rialzo del 24,6%. L’ebitda ammonta a 769,6 milioni (+14,4%).