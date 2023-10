Problemi Tim oggi: raffica di segnalazioni. Cosa sta succedendo

Roma, 19 ottobre 2023 – Problemi alla rete Tim. Sul sito Downdetector intorno alle ore 11 di oggi sono iniziate ad arrivare segnalazioni, aumentate gradualmente fino ad arrivare oltre mille poco prima di mezzogiorno. E sui social è partito immediatamente il tam tam. Stando alla prime informazioni e alle segnalazioni degli utenti sulla “linea di base”, i problemi sarebbero legati alle chiamate in uscita, mentre non si riscontrerebbero disagi sulla rete Internet.

“Riesco a ricevere telefonate, ma non a farle”, si lamenta un utente. Un altro riferisce di non essere in grado di effettuare il login dalla rete aziendale. “Non funzionano le telefonate da stamattina, quando il telefono aggancia la telefonata passa in Gsm per poi tornare in 4G quando si disconnette”, segnala un terzo sottolineando che “le chiamate sono molto disturbate”.

Al momento nessuna comunicazione ufficiale da Tim, né aggiornamenti sul presunto malfunzionamento nè tanto meno su quando i disagi saranno risolti. Anche perché il problema potrebbe essere diffuso e non ascrivibile solo a Tim: sempre su Downdetector, intorno alle 12:30, si riscontrano segnalazioni anche per Iliad, Fastweb e Vodafone. Gli utenti scrivono da tutta Italia: da Roma a Milano, passando per Firenze e Bologna.