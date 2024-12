Previsioni 2025: cosa aspettarsi dai mercati azionari e delle criptovalute

Nel 2025 sono molti gli analisti a credere che il mercato delle criptovalute potrà avere una crescita senza precedenti. A spingere verso questo previsione sono soprattutto alcuni fattori, quali per esempio il ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump e la crescita registrata dalle criptovalute nel corso degli ultimi 12 mesi. Cosa aspettarsi, dunque, nel mondo cripto nel 2025? Sono principalmente 3 gli scenari attesi, due di natura strettamente macroeconomica e un decisamente più politico.

L’atterraggio morbido

Il primo scenario ipotizzato per il mondo cripto nel 2025 è il cosiddetto soft landing, ovvero l’atterraggio morbido. È il quadro prospettico migliore, segnato da una recessione evitata che porterebbe tutti a una condizione di vantaggio.

In questa visione, i tassi tornerebbero sensibilmente a livelli più bassi rispetto a quelli attuali, evitando così qualsiasi tipo di recessione, ivi compresa quella tecnica. In borsa si creerebbero le basi per una nuova crescita, con il Pil dei Paesi che se ne avvantaggerebbe.

Affinché tale contesto possa concretizzarsi, tuttavia, molto dipenderà dalle decisioni adottate dalle Banche centrali in merito al taglio dei tassi, specie dalla Fed, con ritardi o corse eccessive che potrebbero influire in negativo sull’intero sistema.

La recessione

Il secondo scenario ipotizzato dagli analisti include la possibilità di una recessione. Questa, specie negli Stati Uniti, sarebbe aggravata dall’enorme difficoltà di sostenere una spesa pubblica elevata e anticiclica, a causa delle attuali condizioni del bilancio USA. Gli avvisi in tal senso da parte del Presidente della Fed, Jerome Powell, sono stati plurimi, dei veri e propri appelli per cambiare la rotta di un cammino che, così come impostato, porterebbe all’insostenibilità. Appare evidente che il cambio di paradigma auspicato sarebbe decisamente più complesso in un periodo di recessione.

Come influenza tale scenario il mercato delle cripto? Secondo diverse letture, la potenziale crescita zero e un’inflazione galoppante porterebbe a una maggior diffusione dei Bitcoin e, in misura minore, delle altre criptovalute.

L’esplosione delle criptovalute

C’è, in ultimo, il terzo scenario ipotizzato, ovvero quello che vede una vera e propria esplosione delle criptovalute dovuta principalmente a ragioni di natura politica. Tale contesto si renderebbe possibile in assenza di gravi recessioni, situazione questa che, di fatto, sposterebbe l’attenzione dalla cosiddetta economia reale. Molto, in tale caso, gioca il ruolo delle istituzioni, specie di quelle degli Stati Uniti, dove la rielezione di Donald Trump potrebbe andare molto a vantaggio delle criptovalute e di una loro profonda crescita.

Va precisato che questa ipotesi potrebbe verificarsi anche in presenza dei due precedenti scenari illustrati, anche se l’eco maggiore si avrebbe in presenza delle condizioni descritte in questo punto.