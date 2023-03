Prese di corrente intelligenti: definizione e come installarle

Consigli utili per la scelta delle smart plugs

Le prese di corrente intelligenti, conosciute anche con la definizione inglese smart plugs, sono prese - "plugs" - che consentono di gestire gli elettrodomestici e le luci di casa in modo intelligente, cioè smart. La gestione avviene tramite smartphone e rete Wi-Fi. È possibile anche gestire le funzioni delle prese con i comandi vocali.Le prese intelligenti si possono integrare con il sistema di domotica e collegare, dopo averne verificato la compatibilità, ad assistenti vocali.L’utilizzo di prese intelligenti può semplificare la vita e permettere di risparmiare soldi in bolletta, data la possibilità di monitorare in tempo reale i consumi domestici. Prese di corrente intelligenti: come installarle Una presa intelligente va inserita, come se fosse un adattatore, tra la presa della corrente a muro e la spina dell’elettrodomestico. È necessario collegare la presa alla rete Wi-Fi dell’abitazione e scaricare un’app per poter gestire da remoto l’elettrodomestico a cui viene attaccata. Ogni presa intelligente ha le sue istruzioni, che permettono di configurarla nel modo migliore per poter usufruire di tutte le sue funzioni.Le prese smart hanno dei sensori che consentono di prevenire eventuali surriscaldamenti.In caso di black out, non c’è bisogno di configurare di nuovo le prese, il loro funzionamento viene ripristinato automaticamente.Esistono anche multiprese Wi-Fi,...