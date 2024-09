Pec dimenticate e multe scadute: c’è l’alert di notifica per non correre rischi. Come si attiva

Roma, 12 settembre 2024 – Occhio alla Posta elettronica certificata (Pec). Multe, pagamenti, comunicazioni ufficiali arrivano sulla casella di posta e non controllarla spesso comporta dei rischi. Per esempio dal 1° febbraio 2018, il verbale di contestazione che viene notificato via Pec per chi, ovviamente, ne ha una, è un atto notificato a tutti gli effetti e, dunque, conoscibile al trasgressore, senza che questi possa eccepire di non aver controllato la propria casella oppure di non averla ricevuta. Come fare per aggirare il problema? Uno strumento che viene in aiuto agli utenti è il servizio di notifica. Vediamo come funziona.

Come funziona il servizio di notifica

Il servizio di notifica permette di essere avvisati quando un messaggio di Pec arriva sulla casella e-mail. L’utente, al momento della richiesta, ha la possibilità di indicare l'indirizzo di posta elettronica tradizionale sul quale ricevere tale messaggio di notifica. Per abilitare l’alert è necessario accedere al servizio di webmail della Pec.

Come attivarlo

Una volta completato l’accesso al servizio di webmail, il passo successivo è entrare nella sezione ‘Impostazioni’, ‘Preferenze’ e poi cliccare su ‘Pec- Abilita messaggi di notifica’. Una volta raggiunta si aprirà un menù che richiederà l’inserimento di un mittente e un destinatario. Le opzioni sono due: lasciare vuoto il campo 'mittente' per ricevere nella propria casella ordinaria una notifica ogni qual volta arriva un messaggio o inserire un singolo indirizzo Pec per ricevere una notifica ogni qual volta arriva un messaggio solo da quel mittente.

Mentre nel campo ‘destinatario’ sarà richiesto l’inserimento dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria scelto per ricevere i messaggi di notifica. Al termine dell’operazione premere il pulsante di salvataggio delle impostazioni. A quel punto l'alert sarà attivo.