Ecco i regali preferiti per la Festa della mamma. Sì, ma che rincari nel 2025

Roma, 9 maggio 20205 – E’ un aumento generalizzato, quello che investe i principali prodotti che si è soliti regalare per la Festa della Mamma. Quest’anno, l’11 maggio, molti figli avranno una sgradita sorpresa, stando alle rilevazioni di Federconsumatori, secondo le quali l’aumento medio sarà del 5% per fiori, gioielli e altri regali di solito scelti per l’occasione.

L’indagine di Federconsumatori

La scelta di prodotti, servizi, esperienze è vastissima, e permette di accontentare ogni gusto, con ogni tipo di budget. Dal classico gioiello al bouquet di fiori, dai cioccolatini personalizzati alla gift card, alla seduta benessere. Specialmente online è possibile trovare idee originali e regali particolari. Molto gettonate quest’anno saranno le esperienze da condividere: trattamenti benessere, soggiorni in SPA, cene gourmet o corsi di cucina da frequentare insieme. Grande attenzione si presterà anche alla sostenibilità: regali artigianali, manufatti originali creati con materiali riciclati, magari scovati in qualche mercatino, rimane sempre molto in voga l’albero da piantare per ripopolare le foreste.

Gli aumenti maggiori

Rispetto al 2024 i prezzi dei regali per la Festa della Mamma aumentano mediamente del +5%:

in testa ai rincari i prodotti beauty (un cofanetto di prodotti per la cura della persona costa il +10%)

(un cofanetto di prodotti per la cura della persona costa il +10%) il biglietto per uno spettacolo al teatro (+9%)

(+9%) la scatola di cioccolatini personalizzata (+6%)

personalizzata (+6%) i profumi (+6%).

L’elenco completo dei principali rincari

Il classico bouquet di fiori passa dai 35 euro del 2024 ai 36 euro del 2025, con un aumento del 3%. La scatola di cioccolatini personalizzati da 110 grammi dai 9,95 euro dello scorso anno a 10,50 euro, con un aumento del 6%. Più consistente quello che riguarda un cofanetto beauty che sale dai 49,90 euro a 55 euro, +10%. Anche un biglietto a teatro passa in media da 35 a 38 euro, con un incremento del 9%. Un aperitivo più accesso in Spa per 2 persone, se nel 2024 costava 94,80 euro, è ora in vendita a 100 euro, con un costo superiore del 5%. Restano praticamente invariati sia le gift card di negozi di abbigliamento, sia gli alberi da piantare. E’ appena del 2% quello che riguarda le candele con gioelli all’interno, e del 3% la creazione di album fotografici. Sale del 5% il costo medio di un bracciale, dai 59 ai 62 euro, mentre un soggiorno di 2 persone con corso di cucina passa dai 240 ai 250 euro, +4%.