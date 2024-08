Piquadro celebra i 25 anni di innovazione della linea Blue Square

In occasione del Gran Premio d'Italia di Monza Piquadro festeggia il 25º anniversario della sua iconica collezione Blue Square. Questo evento esclusivo vede la partecipazione dei piloti Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda del team Visa CashApp RB F1, di cui Piquadro è Official Luggage Partner.

Fondata negli anni '90 da Marco Palmieri, Piquadro è diventata un simbolo di innovazione nel settore delle borse da lavoro. La linea Blue Square, lanciata nel 1999, ha rivoluzionato il mercato con il suo design distintivo caratterizzato da un bordino blu e pellame italiano di alta qualità. Pensata per professionisti in movimento, la collezione ha introdotto colori vivaci come giallo, arancione, azzurro e verde, rompendo con la tradizione dei toni scuri e classici.

Un successo duraturo

Dopo 25 anni, Blue Square continua a rappresentare oltre il 20% delle vendite di Piquadro, grazie a una gamma sempre più ampia di prodotti che includono borse, zaini, trolley e accessori. Ogni articolo della linea non solo offre comfort e funzionalità, ma incarna anche l'eleganza del design italiano e la qualità dei materiali.

Collaborazione con il team Visa CashApp RB F1

Per dimostrare la qualità e l'affidabilità dei suoi prodotti, Piquadro ha scelto di diventare Official Luggage Partner del team Visa CashApp RB F1. Con un calendario di 24 gare in quattro continenti e un numero elevato di voli annuali, questa collaborazione mette alla prova la resistenza e la performance dei prodotti Piquadro.

Celebrazione e innovazione

L'evento di celebrazione del 25º anniversario si terrà il 28 agosto, con Ricciardo e Tsunoda che indosseranno nuovi zaini della linea Blue Square, caratterizzati da dettagli costruttivi avanzati e possibilità di personalizzazione. Gli ospiti potranno sfidarsi su simulatori di guida e ammirare una monoposto del team Visa CashApp RB F1 nella suggestiva cornice della Galleria Meravigli a Milano.

Un marchio di eccellenza

Piquadro è un marchio italiano noto per i suoi accessori travel and business di alta qualità. Con una rete distributiva in oltre 50 paesi e un fatturato consolidato di 180,3 milioni di euro nell'esercizio 2023/2024, Piquadro continua a unire originalità e eleganza con una funzionalità studiata nei minimi dettagli. Dal 2007, Piquadro S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana, consolidando ulteriormente la sua posizione nel mercato globale.

L'anniversario di Blue Square non è solo una celebrazione del passato, ma un trampolino di lancio verso un futuro di continua innovazione e design all'avanguardia.