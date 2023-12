Nuovo Patto di stabilità, c’è l’intesa nella Ue. Cosa cambia per l’Italia e chi ha “vinto”

Bruxelles, 20 dicembre 2023 – I ministri dell'Economia dell'Ue, a quanto si apprende da fonti europee, hanno raggiunto l'intesa sul nuovo Patto di stabilità.

L'Ecofin ha dato via libera alla riforma del Patto di stabilità, che prevede nuove regole "realistiche, equilibrate, adatte alle sfide presenti e future”. Lo scrive su X la presidenza di turno dell'Ue, detenuta dalla Spagna.

"Le nuove regole di bilancio per i Paesi membri dell'Ue sono più realistiche ed efficaci allo stesso tempo. Combinano cifre chiare per deficit inferiori e rapporti debito/Pil in calo con incentivi per investimenti e riforme strutturali. La politica di stabilità è stata rafforzata”. Lo scrive su X il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, dopo l'accordo all'Ecofin sulla riforma del Patto di stabilità.

È previsto “un trattamento speciale” per le riforme e gli investimenti dei Next Generation Recovery Plan, nonché per il cofinanziamento nazionale di altri fondi europei. Ci si concentra su un unico indicatore per l'intero periodo di aggiustamento: il percorso di spesa per ciascun paese, raccogliendo le possibili deviazioni accumulate in un “conto di controllo”.

Sono previste salvaguardie per garantire la riduzione del debito e lo spazio di bilancio. In particolare si prevedono

soglie di riferimento per tutti i paesi al fine di garantire un'effettiva riduzione media annua del rapporto debito di 1 punto percentuale per i paesi con debito superiore al 90% (tra cui l’Italia) e dello 0,5% per quelli tra il 60% e il 90%

per i e dello un margine di bilancio del disavanzo strutturale pari all'1,5% del Pil inferiore al 3% nel “braccio preventivo” del Patto di stabilità (quando il deficit/pil è inferiore al 3%)

nel “braccio preventivo” del Patto di stabilità (quando il deficit/pil è inferiore al 3%) una velocità di aggiustamento del deficit primario strutturale per questi Paesi pari allo 0,4% del pil all'anno, che potrà ridursi allo 0,25% in caso di estensione da 4 a 7 anni.

Le norme contemplano un regime transitorio fino al 2027 che attutisce l'impatto dell'aumento del peso degli interessi, tutelando la capacità di investimento.

Si prevede che a breve inizieranno le discussioni sul testo concordato nella fase di negoziazione interistituzionale, comunemente nota come trilogo, alla quale partecipano tre istituzioni dell'Unione europea: Consiglio Ue, Parlamento europeo e Commissione.

Ora i lavori tecnici proseguiranno per completare il testo giuridico conformemente all'accordo provvisorio. Una volta finalizzato, il testo sarà presentato al comitato dei rappresentanti permanenti degli stati membri (Coreper) per l'approvazione. L'accordo rivisto dovrà essere adottato formalmente dal Parlamento e dal Consiglio prima di poter essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale ed entrare in vigore nel 2024, con effetto dalla pianificazione di bilancio 2025.