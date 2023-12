Patto di stabilità, a un passo dall’accordo. Lindner: “La soluzione entro stasera”

Roma, 19 dicembre 2023 – “L’accordo al 100% tra Francia e Germania sul patto Ue

di stabilità e crescita sono sicuro che lo avremo stasera”. Lo ha detto il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, nel corso di un punto stampa congiunto a Parigi con l'omologo tedesco Christian Lindner prima della riunione a porte chiuse per raggiungere la “landing zone” delle discussioni. Ma per chiudere definitivamente l'accordo sulla riforma del patto di

stabilità, resterebbero ancora da risolvere "piccole difficoltà tecniche sul braccio preventivo", non su quello correttivo.

Ma il francese sembra ottimista: “Questa intesa permetterà per la prima volta dalla creazione dell'euro di avere un vero patto di stabilità e crescita. Vuol dire un patto che garantisce il calo del debito pubblico la riduzione del deficit pubblico. È indispensabile". Le Maire ha sottolineato che “la Francia è totalmente determinata a risanare i suoi conti pubblici, ad accelerare il suo disindebitamento e a risanare i suoi deficit”. Al tempo stesso, ha continuato il ministro a Bercy, “sarà un patto di crescita, perché vediamo bene che siamo in un momento della storia europea in cui abbiamo bisogno di investire, in particolare, nella decarbonizzazione della nostra economia e nella difesa per garantire la sicurezza sul nostro territorio”.

“Sulle nuove regole – ha dichiarato Le Maire – abbiamo anche molto lavorato con i nostri amici italiani, in particolare, con il ministro italiano delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. Penso che con l'Italia siamo esattamente sulla stessa linea ed è una eccellente notizia avere Francia, Germania, Italia, allineate su queste nuove regole del patto di stabilità e crescita”.