Parma, il ministro Lollobrigida in visita alla Barilla Il titolare dell’Agricoltura ha incontrato i dipendenti e i vertici dell’azienda. “Il cibo non è solo nutrimento, è anche qualità. L’Italia rappresenta sempre questo nel mondo e dovrà continuare a farlo anche aiutando i paesi in via di sviluppo a raggiungere i nostri standard”