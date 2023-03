Pagati per dormire: un lavoro da sogno diventa realtà

Azienda cerca ambassador del sonno peer testare i materassi

Roma, 31 gennaio 2023 - Pagati per dormire, il sogno di molti italiani, sta per diventare realtà con la campagna promozionale "ambassador del sonno" della multinazionale Emma - The Sleep Company, decisa a migliorare l'offerta ai suoi clienti. Infatti secondo una ricerca effettuata dalla multinazionale tedesca gli italiani non dormono bene: meno del 5% supera le 8 ore di sonno la notte, e il 45% afferma di dormire sereno solo 5/6 ore. Secondo il brand tedesco le casuse vanno ricercate al primo posto nello stress, 56,8%, poi dalla stanchezza mentale o fisica, 41%, rumori e distrazioni esterne, 26%, e pensieri e preoccupazioni legate al lavoro al 20%.

E quasi tutti, il 90%, hanno indicato come fondamentale per un sonno di qualità il cuscino e il materasso. A questo servirà il fortunato "specialista del sonno", a cui l'azienda chiederà di testare la qualità e la comodità dei propri materassi per 100 notti, con una selezione di prodotti best seller.

Ma non solo, l'ambassador del sonno sarà messo alla prova in situazioni "estreme" come lunghe maratone davanti alla tv o più rilassanti yoga pre-pisolino. Certo che c'è una base molto ironica e scherzosa nel proporre i prodotti Emma, ma il contratto è reale e il futuro esperto in pisolini deve farsi solo avanti.

Per uno stipendio di 1.300 euro al mese, è pronto un contratto di tre mesi a partire dal 15 marzo. L'azienda chiede come requisiti: "Etá minima 18 anni e residenza in Italia; Un profilo social giá avviato (Instagram, TikTok e/o YouTube) e capacitá di realizzare contenuti accattivanti e creativi; Disinvoltura davanti alle telecamere e capacità di lavorare in autonomia (ma anche in team); Capace di lavorare su richieste specifiche di brief e puntualità e serietà nella consegna dei materiali.

Per candidarsi basta compilare una scheda e inviare un video alla pagina dedicata nel sito della multinazionale. Emma chiede ai candidati creativitá e originalitá.