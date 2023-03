Esportazioni ortofrutticole italiane. Dalle mele ai kiwi, chi compra le nostre eccellenze

Mele e kiwi sono in cima alle nostre esportazioni

Una mela al giorno, toglie il medico di torno. Ad avercela, la mela. Tanti prodotti alimentari, soprattutto ortofrutticoli, che in Italia sono di facile e accessibile reperibilità, ad altre latitudini del pianeta, possono rappresentare prodotti decisamente ‘fuori mercato’. Le ragioni possono essere varie e non soltanto legate alle condizioni climatiche che rendono complesse le coltivazioni (per la legge del contrappasso, che si provi ad avviare una piantagione di ananas in Trentino…). In effetti, quando il mix di cause si fa ampio, il risultato può portare a stravolgimenti del mercato che fanno schizzare i prezzi oltre ogni più ragionevole soglia. Esempi celebri Lasciando perdere l’eclatante e molto gettonato riferimento alla famigerata ‘bolla dei tulipani’ olandesi, che nel Seicento portò a equiparare il prezzo di un bulbo a 24 tonnellate di grano, innescando quella che è stata definita la prima gigantesca crisi finanziaria, anche oggi i casi che destano scalpore non mancano. Ne è testimonianza per esempio il fatto che di questi tempi nelle Filippine le cipolle costano più della carne. Condizioni come queste, per essere compensante, necessitano di un forte ingresso di prodotti tramite il mercato dell’importazione, in uno scenario nel quale anche l’Italia gioca una parte decisamente importante. Il ruolo...