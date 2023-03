Novel food: dalla farina di grillo alla carne sintetica, è boom sul mercato

Una farina di grilli (Ansa)

Potrà essere venduto sotto forma di polvere parzialmente sgrassata (una specie di farina) e fungerà da ingrediente per la preparazione di prodotti alimentari ad alto contenuto proteico, come panini multicereali, barrette e biscotti. È l’Acheta domesticus - meglio noto come grillo domestico - il terzo insetto autorizzato alla commercializzazione a scopo alimentare dall’Unione europea: prima di lui c’erano stati la larva gialla della farina e la locusta migratoria. Tra lo scetticismo di molte associazioni di categoria (tra le più agguerrite c’è Coldiretti) e il plauso degli ambientalisti, il cosiddetto 'novel food' – termine inglese con cui si indicano gli alimenti o ingredienti ‘nuovi’, che non fanno parte della tradizione culinaria europea – muove un giro d’affari in costante crescita. Secondo l’ultimo rapporto dell’area studi Mediobanca, pubblicato nel 2022 e intitolato 'Nutraceutica e novel food, tra salute e sostenibilità'’, l’intero settore ha raggiunto nel 2021 un giro d’affari mondiale pari a 500 miliardi di dollari. E si stima che, entro il 2027, la quota arriverà a 745 miliardi di dollari, con un tasso di crescita annua del 6,9%. In particolare, per l’industria mondiale degli insetti si prevede un aumento del valore fino a circa 1 miliardo di dollari nel solo 2023,...