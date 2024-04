Despar Italia (in foto il dg Filippo Fabbri) prevede per il 2024 circa 100 milioni di euro di investimenti per 35 nuove aperture e 33 ristrutturazioni e un focus sul prodotto a marchio con più di 200 lanci di nuovi prodotti. Nel 2024 previsti incassi superiori a i 4,5 miliardi di euro; nel 2023 incassi per 4,4 miliardi di euro, in crescita del 5,6%.