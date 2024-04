Nel 2023 utili a 398,2 milioni. Progetti per 54,6 miliardi (+13%) Nel 2023, Sace ha registrato un risultato lordo consolidato positivo di 529,3 milioni di euro, in crescita rispetto all'anno precedente, con un utile netto di 398,2 milioni di euro. Sostenuti progetti per 54,6 miliardi di euro, in aumento del 13%.