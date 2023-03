Mutuo o affitto, cosa conviene? Le simulazioni per chi cerca casa a Milano, Roma e Napoli

Nessun posto è come casa. Soprattutto se la casa è di proprietà. Contrariamente a quanto accade in altre parti del mondo dove l’abitazione viene spesso vissuta come uno spazio transitorio all’interno del quale trascorrere qualche tempo, magari in attesa di un trasferimento in un'altra città o – perché no – in un altro Stato, in Italia spesso il legame con le proprie 'quattro mura' diventa di lungo o lunghissimo termine. Approccio che finisce col premiare gli investimenti fatti sul mattone, in un’ottica nella quale sottoscrivere un muto legato all’acquisto di un immobile diventa più conveniente rispetto al pagamento del canone mensile d’affitto. Mutuo o affitto, cosa conviene? Lo rileva uno studio di Telemutuo in base al quale, nonostante il rialzo dei costi di finanziamento (legato all’aumento del costo del denaro), la rata mensile relativa alla sottoscrizione di un mutuo acceso per coprire l’80% del costo di un’abitazione a Milano, Roma o Napoli continua a presentare vantaggi in termini economici se confrontati con il corrispettivo costo medio di locazione dello stesso immobile. I dati La simulazione realizzata dall’Ufficio Studi di Telemutuo, società di FcGroup, ha preso in considerazione i finanziamenti della durata di 25 e 30 anni che rappresentano quasi il 70%...