Rivoluzione affitti brevi: le multe per chi non è in regola arrivano a 8mila euro

Roma, 3 gennaio 2025 – Cin agli affitti brevi, ma non è un brindisi. Con il Codice identificativo nazionale in vigore da ieri si attua infatti in modo definitivo l’attesa stretta anti-evasione al turismo mordi e fuggi voluta dal ministero del Turismo. Da oggi chi non rispetta i nuovi requisiti rischia fino a 8.000 euro di multa. E gli effetti sono stati immediati: già alle 8.30 di ieri mattina quasi l’80% delle strutture registrate (451.000 su 571.000) risultava in possesso della targa univoca, mentre le regioni in cui è stato rilasciato il maggior numero di Cin sono state la Toscana (54.148), il Veneto (48.751), la Lombardia (48.469), il Lazio (40.254), la Puglia (36.722) e la Sicilia (35.418).

Il Codice identificativo nazionale, assegnato dal Ministero del Turismo alle strutture ricettive e agli immobili destinati a locazioni brevi o turistiche, è il nuovo codice introdotto per identificare in modo univoco queste unità e garantire la trasparenza fiscale. Con l’ultima legge di Bilancio, il Cin entra ufficialmente negli adempimenti fiscali: dovrà infatti essere indicato nella Certificazione unica rilasciata dai portali di affitto (come Airbnb e Booking) e nelle dichiarazioni dei redditi dei proprietari. Inoltre, dovrà essere esposto sia all’esterno della struttura che negli annunci pubblicitari (e vale anche per intermediari e portali online, come Airbnb).

La targa è obbligatoria per titolari o gestori di strutture ricettive turistiche, alberghiere ed extra-alberghiere, e locatori di immobili destinati a locazioni turistiche o brevi.

La domanda va presentata sul sito del ministero del Turismo tramite Spid o Carta d’identità digitale, allegando i documenti relativi all’immobile. Il termine ultimo per munirsi del Cin era fissato per il 1 gennaio, e da ieri chi ne è privo rischia sanzioni.

Chi non è in possesso del Cin può incorrere in una multa da 800 fino a 8.000 euro. Mentre per chi non espone il codice all’esterno dell’edificio o sugli annunci pubblicitari rischia una sanzione da 500 a 5.000 euro.

Oltre al Cin, gli immobili dovranno essere in regola anche con i requisiti di sicurezza (estintori, rilevatori di gas e monossido) e con le norme edilizie. Inoltre, stop ai check-in da remoto: l’identificazione degli ospiti nelle strutture turistiche dovrà avvenire faccia a faccia.

Gli affitti brevi sono finiti nel mirino delle amministrazioni locali e dell’esecutivo per la riduzione di case nel mercato residenziale, l’aumento esponenziale degli affitti e la carenza di sicurezza nelle case vacanze. In alcune città, ricoperte da key box e prese d’assalto da turisti, sono state già introdotte normative a livello comunale: nel centro storico di Firenze chi passa dalla categoria turistica a residenziale vede il rimborso Imu, a Bologna la nuova categoria turistico-ricettiva B3 richiede una superficie minima di 50 mq. Insomma, una stretta sulla falsariga di quella newyorkese, era e resta necessaria, tuona Federalberghi. “Auspichiamo contribuisca alla bonifica di un mercato che purtroppo è ancora inquinato da situazioni sommerse, illegali o borderline”, spiegano gli albergatori che da tempo denunciano abusivismo e lavoro sommerso; senza contare lo stravolgimento del tessuto sociale ed economico delle città.

Sebbene le misure, la ministra Daniela Santanchè rassicura comunque gli host. “Procederemo insieme alle Regioni per effettuare verifiche e correzioni”, ma in modo flessibile, senza punire nessuno e “senza fare terrorismo”. Anche perché in città come “New York”, dove gli affitti brevi sono stati vietati, “non mi sembra che regole tanto restrittive abbiano funzionato”.