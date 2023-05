Monrif, ricavi in aumento del 5%. QN sempre sul podio dei quotidiani

Il Gruppo Monrif ha registrato nel primo trimestre 2023 ricavi consolidati per 35,3 milioni di euro, in aumento del 5% rispetto ai 33,5 milioni dello stesso periodo del 2022. QN Quotidiano Nazionale, fascicolo sinergico di informazione e cronaca nazionale de il Resto del Carlino, la Nazione, Il Giorno, con 1.097.000 lettori, si conferma al terzo posto fra i quotidiani generalisti sia come lettura carta che come carta+replica, evidenziando un +0,8% rispetto alla precedente rilevazione (fonte Audipress 2022III). I siti di informazione del Gruppo e quelli ad esso aggregati risultano al settimo posto nella classifica Audiweb, categoria ‘Current events & global news’, con oltre 92 milioni di pagine viste (Pv) al mese.

I ricavi per vendita di copie digitali sono allineati con quanto registrato nel primo trimestre 2022. I costi operativi, pari a 20,8 milioni, registrano una riduzione del 2%, nonostante la spirale inflazionistica abbia impattato su diverse voci di bilancio, determinando in particolare, rispetto l’analogo periodo del 2022, una crescita nel costo nelle materie prime.

Il costo del lavoro è di 12,9 milioni (incidenza del 37% sul totale ricavi caratteristici), contro i 12,7 milioni dell’analogo periodo 2022. Il margine operativo lordo consolidato è di 1,5 milioni, rispetto al valore negativo di 0,6 milioni registrato al 31 marzo 2022.

Il risultato netto di periodo evidenzia una perdita consolidata in calo a 2,3 milioni, rispetto ai 4,1 milioni del primo trimestre 2022. I ricavi della stampa conto terzi registrano un incremento di 0,3 milioni, grazie anche alla nuova commessa di stampa del Corriere Romagna e sono pari a 2 milioni. La posizione finanziaria netta consolidata, calcolata secondo la raccomandazione ESMA, evidenzia un indebitamento di 89,4 milioni, in calo rispetto ai 90,8 milioni al 31 dicembre 2022.

I ricavi pubblicitari sono in aumento a quota 10,4 milioni, rispetto ai 9,9 milioni registrati nel primo trimestre 2022 (+6%). Il fatturato pubblicitario sui quotidiani cartacei del Gruppo registra un incremento del 10%, a fronte di un mercato che evidenzia una crescita dell’1%. La raccolta pubblicitaria evidenzia segnali positivi anche per il mese di aprile, mentre per i mesi successivi sono in progetto nuove iniziative che dovrebbero mantenere le aspettative sul fatturato. Le vendite dei quotidiani hanno registrato in aprile un leggero recupero rispetto ai mesi precedenti. Il settore alberghiero, per il quale sono in corso valutazioni su nuove gestioni, continua a evidenziare un andamento positivo.

L’assemblea di Monrif Spa ha nominato il cda, il cui mandato scadrà in occasione dell’approvazione del bilancio dell’esercizio 2025. Confermato presidente Andrea Riffeser Monti, così come è stato confermato vicepresidente Matteo Riffeser Monti. Del cda faranno parte poi Sara Riffeser Monti, Stefania Pellizzari, Adriana Carabellese, Lavinia Borea Carnacini, Elena David, Claudio Berretti, Giorgio Giatti, Giorgio Camillo Cefis, Diego Frattarolo e Mario Cognigni.