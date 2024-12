Chi era Elon prima di Musk

Lo conosciamo come l’uomo più ricco del pianeta, che nelle ultime elezioni presidenziali degli Stati Uniti ha aiutato Trump a ottenere la vittoria. Lo conosciamo come il fondatore dell’azienda aerospaziale SpaceX, di Tesla e proprietario di X, che un tempo si chiamava Twitter. Ma chi era Elon prima di diventare Elon Musk? Nasce a Pretoria, in Sudafrica, nel 1971. Sua madre Maya, a 15 anni era una campionessa di matematica. Suo padre Errol un ingegnere elettromeccanico nazionalista pro-apartheid che faceva parte del consiglio comunale di Pretoria. All’età di dodici anni Musk viene mandato in un campo dove i ragazzini sono spinti a lottare per sopravvivere. Lo ha raccontato suo fratello Kimbal: lì bullizzare era una virtù. E così Musk, che è il bambino più basso del campo, perde quattro chili e per due volte viene pestato dei ragazzi più grandi. A 18 anni segue sua mamma in Canada. I soldi sono pochi e vivono in un piccolo appartamento di Toronto. Mamma Maya non può permettersi di acquistare dei mobili, fa soltanto un piccolo grande investimento per Elon: un computer nuovo di zecca. La formazione universitaria è tutta americana. Dopo due anni alla Queen’s University in Ontario si trasferisce in Pennsylvania, dove ottiene una laurea breve in economia e una in fisica. Poi in California si iscrive a un dottorato in fisica applicata, ma lo abbandona dopo due giorni. È il 1995 e ha 24 anni. Sta fondando con suo fratello Kimbal e altri soci la Zip2, un’azienda di software che verrà venduta quattro anni dopo facendo guadagnare i suoi primi 22 milioni di dollari.