‘Perché non li surgeliamo?’: da un'idea geniale nasce il colosso Orogel

Siamo nei primi anni Settanta. Una cooperativa di agricoltori romagnola affronta un’eccedenza di produzione di fagiolini che, dunque, non trovano spazio sul mercato. Il ragioniere che si occupa dell’amministrazione, Bruno Piraccini, ha un guizzo di genio: perché non li surgeliamo?

Parte così nel 1975 l’avventura di Orogel, che dal 1976 imbarca anche un altro giovane ragioniere, Giancarlo Foschi, oggi amministratore delegato di un gruppo che fattura oltre 380 milioni di euro. È Foschi il protagonista della nuova puntata di Money Vibez Stories, il vodcast di Qn – Quotidiano Nazionale che ogni settimana racconta vita, lavoro e miracoli degli imprenditori italiani.

Prima di Foschi, a colloquio con Agnese Pini, direttrice di Qn, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno, e del coordinatore del canale Economia di Quotidiano.net, Simone Arminio, si sono avvicendati nomi come Emma Marcegaglia, Maurizio Marchesini, Sergio Dompè, Marco Palmieri di Piquadro, Lucia e Alberto Giovanni Aleotti (Menarini) e molti altri.

Nell’intervista a Foschi emergono i tanti snodi cruciali di Orogel, dall’introduzione in Italia – primi in Europa – dei cubetti di spinaci, alla filiera del carciofo, passando per i rapporti interni in un’azienda che pur avendo oggi più di duemila dipendenti ragiona “come una famiglia”.