Volkswagen ID.7 lancia la sua sfida al mondo Tesla

Silhouette da berlina fastback, tecnologie avanzate, propulsione elettrica e oltre 600 km con un pieno di energia. Volkswagen ID.7 si pone subito al vertice della famiglia degli EV di Wolfsburg, offrendo in un solo colpo diverse risposte al mercato e sopratutto introducendo nella gamma del marchio tedesco una vettura in grado di rivaleggiare con la Tesla Model 3, tra i modelli da battere nel segmento dei veicoli alla spina.

Con quasi 5 metri di lunghezza, 4,96 metri per la precisione, e un passo di 2,97 metri, la nuova arrivata di casa VW sfrutta al meglio i punti di forza della MEB, offrendo dunque tanto spazio a bordo e il comfort tipico delle berline tedesche, con sbalzi corti che portano le ruote, con cerchi che possono andare da 19 a 21’’. Il segreto di ID.7 però è anche l’efficienza aerodinamica, con un Cx di 0,23 ottenuto grazie ad un attento lavoro sulle forme.

L’abitacolo è spazioso e senza fronzoli, pur non lesinando sulla ricercatezza. Sia in fatto di materiali che dotazioni tecnologiche. Le luci d’ambiente con 10 colorazioni e l’utilizzo di materiali sostenibili sottolineano l’attenzione di Wolfsburg alle tematiche ambientali. Il nuovo software aggiornato è intuitivo e facile da utilizzare, porta in dote l’assistente vocale IDA con il quale ora si può anche regolare la climatizzazione con frasi semplici quali "Hey IDA ho freddo alle mani".

La nuova Volkswagen ID.7 porta al debutto il motore sincrono trifase a magneti permanenti. La potenza complessiva di sistema è di 210 kW, 286 CV e 545 Nm di coppia massima. Lo scatto da 0 a 100 km/h si consuma in 6,5 secondi mentre la velocità massima elettronicamente limitata è di 180 km/h. La powertrain si compone di una batteria da 77 kWh, 82 kWh lordi, che garantisce un’autonomia di 620 km. Può essere ricaricata in DC fino a 175 kW, consentendo di passare dal 10 all’ 80% in 28 minuti mentre bastano 10 minuti per recuperare circa 200 km del range di percorrenza.

Il primo breve contatto con Volkswagen ID.7 è avvenuto alle porte di Verona, su un percorso misto che ci ha consentito di apprezzare subito la pacatezza e il comfort di questo modello. La comoda seduta e l’ottima insonorizzazione rendono i primi chilometri al volante subito piacevoli. La spinta c’è tutta e nonostante le oltre 2 tonnellate di peso in ordine di marcia, ID.7 si rivela agile all’occorrenza e capace di essere manovrata anche in condizioni più dinamiche con ottima reattività. I consumi oscillano fra i 14,1-16,3 kWh/100 km. Il prezzo di partenza è di 63.550 euro.