Charter in salute nel Mare Nostrum Il turismo legato alla nautica in Italia registra una costante crescita post-Covid, con un aumento dei ricavi delle società di charter. Nel 2024 si prevede un +10% rispetto al 2023, trainato dalle vendite settimanali e dall'interesse degli stranieri, in particolare tedeschi e polacchi. La Spartivento Group ha già portato in vacanza oltre 16mila persone nel 2024, contribuendo significativamente all'economia italiana.