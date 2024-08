C3 Aircross diventa grande. Fino a 7 posti

di Francesco Forni

Avanza di grado Citroen C3 Aircross. Il crossover francese cresce di dimensioni, con una lunghezza di 4,39 metri, con un passo di 267 centimetri. Una netta differenza rispetto ai 4,16 metri della generazione uscente. Resta un B-Suv, nella categoria, le ’ruote alte’ compatte, più apprezzata sul mercato, ma di stazza superiore, capace anche della configurazione a 7 posti. Un plus più unico che raro nella sua classe. Lo stile è mutuato dalla C3 berlina, nonostante i 23 centimetri in più di lunghezza. Il frontale riprende lo stesso design inaugurato dalla piccola della Casa francese, più squadrato rispetto alla serie che va a sostituire. Il posteriore, con una coda verticale, necessaria per ospitare a bordo 7 persone.

Sviluppata sulla piattaforma Smart Car di Stellantis, avrà motorizzazioni benzina, elettrica e ibrida, in linea con il modello da cui deriva. La nuova generazione è ordinabile a un prezzo da 18.790 euro. Un listino molto competitivo per la versione a benzina da 100 cavalli. Perfetta per famiglie numerose, per il tempo libero. Sfoggiando un design deciso, come vuole il nuovo corso Citroen, ma soprattutto robustezza e praticità, con uno spazio interno al vertice della categoria. Muscolare ma ecumenica e versatile. La capacità del bagagliaio con 5 persone a bordo è di 460 litri (40 litri a 7 posti, che con 5 persone a bordo ha una capacità di 330 litri) fino a 1.600 litri ribaltando la seconda fila di sedili.

Un Suv, alto 20 centimetri da terra, che strizza l’occhio alle monovolume, pronta ad affrontare ogni situazione, in città e fuori porta, anche nei lunghi viaggi. Originale col volante compatto, tecnologica con l’head up display e sempre comoda e ospitale grazie ai sedili, con schiuma supplementare per un miglior supporto, e alle sospensioni, dotate di tamponi idraulici progressivi, entrambe chiamati Advanced Comfort e di serie, le sospensioni, su tutte le versioni.

Arriverà anche C3 Aircross ibrida, con cambio automatico a doppia frizione, che incorpora il motore elettrico da 29 cavalli, con il 3 cilindri portato a 136 cavalli con un sistema da 48 Volt. Il propulsore termico adotta il turbocompressore a geometria variabile e la catena di distribuzione al posto della cinghia a bagno d’olio. Il sistema permette una guida elettrica per quasi il 50% del percorso urbano.

Il prezzo indicativo sarà di circa 25.000 euro. Infine l’elettrica, per le versioni a 5 posti, con motore da 113 cavalli con batteria da 44 kWh e autonomia di 300 chilometri. Può ricaricarsi dal 20% all’80% in 26 minuti. Il prezzo della versione a zero emissioni sarà di 30mila euro, eventuali incentivi esclusi. Nel 2025 arriverà una versione a batteria con 400 km di raggio d’azione: adatta anche per le medie percorrenze.