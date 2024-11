Vespa di... prepotenza. Gts, un cuore da 310cc. Scatto Moto Guzzi. Con V7 Sport si vola

Viaggio nelle novità Piaggio che si sono prese la scena a Eicma. I riflettori vanno subito a mettere a fuoco quello che da sempre è un simbolo di stile italiano e icona di eleganza: la Vespa. Vespa continua nel suo continuo aggiornamento alla migliore tecnologia. L’ammiraglia Gts, diventa la Vespa più potente e scattante mai realizzata in quasi ottanta anni di storia. Il cuore di questa evoluzione è il nuovo motore da 310cc, una unità che, partendo dalla base del già modernissimo propulsore da 278cc raffreddato a liquido, lo evolve profondamente, con oltre il 70% dei componenti completamente nuovi, con nuove misure e quindi con nuove e migliori prestazioni.

La corsa del monocilindrico aumenta da 63 a poco oltre 70 mm, portando così la cilindrata da 278 a 310cc e la potenza a 25 CV.Quindi grandi consensi per la Moto Guzzi V7 Sport. Infatti si rinnova profondamente la gamma V7, arricchendosi anche di un nuovo modello che porta un nome mitico per Moto Guzzi. Arriva la nuova V7 Sport, la più dinamica e tecnologica V7 di sempre: doppio freno a disco anteriore, forcella rovesciata, piattaforma inerziale, acceleratore elettronico Ride by Wire e il Riding Mode Sport dedicato. Il modello più iconico di Moto Guzzi cambia, mantenendo però intatto il suo fascino autentico, grazie al suo stile senza tempo caratterizzato dal serbatoio in metallo e dal design inimitabile del suo scultoreo motore bicilindrico trasversale a V di 90 gradi.

Ri.Ga.