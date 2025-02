Honda Monkey 2025. Nostalgia canaglia

Piccoli (eccellenti) gioielli. Colori e style mischiati (bene) a motori che sanno raccontare la strada da sempre. Sebbene sia nato nel 1961, l’Honda Monkey ha avuto il suo periodo di maggior successo, diventando un’icona alla moda, negli anni Settanta. Sviluppato originariamente come moto giocattolo da 49 cc per un parco divertimenti di Tokyo (Tama Tech), diventò talmente popolare che ne fu realizzata una versione da strada, esportata inizialmente in America e in Europa nel 1963.

Il simpaticissimo e brillante Monkey è tecnicamente invariato, ma affronta il 2025 con colorazioni aggiornate e ancora più cool per essere sempre più icona del divertimento assoluto su due ruote. Sul mercato italiano sono disponibili due colorazioni, il ‘Millenium Red’ e il ‘Turmeric Yellow’, entrambi con telaio/forcellone in tinta con la carrozzeria. Il caratteristico motore a 2 valvole raffreddato ad aria di 125 cc è capace di 9,4 CV di potenza. Il cambio a cinque rapporti regala una cospicua velocità di crociera extraurbana. Per il 2025 l’omologazione è Euro5+. Il telaio in acciaio, la forcella a steli rovesciati, il doppio ammortizzatore posteriore e le ruote da 12 pollici la rendono perfetta per divertirsi in sella. E per il massimo della sicurezza l’ABS a canale singolo sfrutta i dati della Piattaforma Inerziale (IMU).

Le mini­bike Honda sono quanto di più divertente e fuori dagli schemi si possa trovare oggi nel mondo delle 125. Il Monkey tocca il cuore dei nostalgici degli anni ’70, offrendo al tempo stesso un mezzo di trasporto moderno, compatto e divertente per i rider di tutte le età. La MSX125 Grom risponde alle esigenze di personalizzazione e voglia di uscire dagli schemi della ’Generazione Y’, ma rappresenta anche una pit­bike perfetta per muoversi nel paddock delle competizioni sia auto che moto.

Per il 2025 rimane meccanicamente invariato, ma guadagna l’omologazione Euro5+, mantenendo come sempre il look cool, l’animo ‘funky’ e il puro divertimento alla guida. Il Dax non tradisce il suo carattere essenziale. Il serbatoio è inserito direttamente nel telaio monoscocca, mentre la forcella a steli rovesciati da 31 mm, i doppi ammortizzatori posteriori e i cerchi da 12 pollici con pneumatici massicci garantiscono un’eccezionale maneggevolezza e un’ottima risposta delle sospensioni.

L’azione frenante è affidata a freni a disco con ABS all’anteriore. Robusto ed efficiente, il motore a 4 tempi di 124 cc, monoalbero (SOHC) a 2 valvole, eroga la potenza in modo lineare e fluido. Il cambio a quattro rapporti è gestito da una frizione centrifuga che rende superflua la leva al manubrio e unisce la semplicità della trasmissione automatica al divertimento del cambio con leva a pedale. Con l’aggiornamento al model year 2025, inoltre, guadagna l’omologazione Euro5+.

Ri.Ga.