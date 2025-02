C4 e C4X nuovo look. Il fascino della berlina è elettrico e ibrido

Citroen rinnova completamente la sua gamma nel segmento C, con le nuove C4 e C4 X. La C4 si presenta come berlina confortevole ed elegante, di segmento C. Ha una lunghezza di 4,36 metri, una larghezza di 1,80 metri e un’altezza di 1,52 metri, con un passo di 2,67 metri. La ’X’ offre un rifugio accogliente con linee da fastback. L’abitabilità per i 5 passeggeri è buona. Il bagagliaio ha una capacità variabile da 380 a 1.250 litri, per tutte le versioni, comprese quelle 100% elettriche.

Il design del frontale è stato tutto rinnovato, ispirandosi al concept Oli del 2022. La griglia è stata ridisegnata e accoglie al centro il nuovo logo del Marchio, per una presenza più decisa su strada.

La tecnologia ibrida abbina un motore 1.2 a tre cilindri da 136 cv a un propulsore elettrico da 28 CV, con una batteria agli ioni di litio da 48 V. Questo sistema riduce le emissioni e i consumi di circa il 20% rispetto al corrispettivo termico. La guida è fluida e confortevole, con sospensioni Advanced Comfort che assorbono bene le asperità del terreno. La C4 è disponibile con motore benzina PureTech 130, opzioni mild-hybrid da 100 e 130 CV e elettrica da 136 o 156 cavalli, con un listino prezzi a partire da 25.850 euro. La versione Hybrid 136 Max ha un prezzo di 30.850 euro, mentre l’elettrica parte da 35.350 euro.

La C4 X è disponibile solo con la versione Hybrid 136 o le due opzioni elettriche, con un listino a partire da 29.150 euro, mentre i modelli a zero emissioni partono da 35mila euro. La versione Hybrid 136 ha una velocità massima di 206 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8 secondi.