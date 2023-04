UnipolRental ’sposa’ Sifà. In vetta al ’lungo termine’

UnipolRental diventa il primo operatore a livello nazionale per il noleggio di auto a lungo termine con una flotta di 130mila veicoli. Il colosso assicurativo bolognese e la controllata hanno infatti sottoscritto con Bper Banca e Società Italiana Flotte Aziendali (Sifà) un accordo quadro finalizzato alla realizzazione di un progetto industriale da attuarsi attraverso la fusione per incorporazione di Sifà in UnipolRental. La finalità è una collaborazione commerciale nei servizi all’automobilista di durata ventennale che si estrinseca attraverso la rete di filiali bancarie e dei canali commerciali del gruppo Bper.