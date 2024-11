Un turismo sostenibile e più consapevole. Tutti in carrozza

Trainline, l’app leader in Europa per l’acquisto di biglietti di treni e pullman, collabora con il Comune di Firenze e Fondazione Destination Florence per promuovere un turismo responsabile e sensibilizzare i viaggiatori su #EnjoyRespectFirenze, la campagna fiorentina dal claim ’Florence is alive: treat it with care’, nata nell’ambito del più ampio progetto ministeriale ’Grandi Destinazioni Italiane per un Turismo Sostenibile’.

Con questa novità debutta la prima collaborazione tra Trainline e una grande città italiana per la promozione del turismo responsabile. Nell’ambito di questa iniziativa, Trainline utilizzerà la propria piattaforma per distribuire le linee guida di #EnjoyRespectFirenze a tutti i turisti che prenotano viaggi in treno per Firenze, per offrire consigli pratici su come organizzare la visita in modo più consapevole e sostenibile, rispettando il patrimonio culturale, l’ambiente e i residenti della città e migliorando allo stesso tempo l’esperienza di visita.

Dall’uso della mobilità sostenibile alla scoperta di luoghi di una Firenze meno conosciuta, dalla ricerca e scelta di prodotti di artigianato al rispetto per i monumenti, per l’ambiente e i residenti: queste le macro-aree su cui si concentra #EnjoyRespectFirenze, che tocca gli aspetti principali e anche critici del soggiorno del turista. Un vademecum di suggerimenti, consigli, indicazioni di buon senso e buone maniere come patto di ospitalità che fa leva sul senso civico e sul senso di appartenenza di Firenze, patrimonio di tutta l’umanità.

Questa collaborazione sottolinea la crescente importanza di uno sviluppo turistico sostenibile, in particolare in destinazioni popolari come Firenze. Lavorando insieme, Trainline, il Comune di Firenze e Fondazione Destination Florence dimostrano che un approccio più consapevole e rispettoso al viaggio non solo è possibile, ma è essenziale per la sostenibilità a lungo termine del turismo.