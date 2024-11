Un mercato in forte ascesa. Quali strategie?

Le dimensioni del mercato dei traporti refrigerati, secondo dati di una recente analisi 2024-2032, sono state valutate 125,6 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede un incremento ulteriore a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di oltre il 6% tra il 2024 e il 2032. Questo per la sempre maggiore richiesta globale di prodotti deperibili e sensibili alla temperatura. Una ricerca a livello europeo, sottolinea poi, il ruolo sempre più cruciale di questo tipo di trasporto con un focus sui settori food e beverage, chimico, farmaceutico e dei beni deperibili, dove la richiesta di mezzi refrigerati ha un aumento annuo a doppia cifra.

A evidenziare i fattori che sosterranno nei prossimi anni la crescita costante del settore in Europa, uno studio internazionale. Quattro quelli principali: la crescente attenzione alla sostenibilità e l’adozione di nuove tecnologie di refrigerazione green; il potenziale inespresso nei mercati emergenti; l’ulteriore sviluppo dell’industria farmaceutica e parafarmaceutica; e i progressi nelle tecnologie della catena del freddo, come Blockchain e IoT (Internet of Things) dove sensori integrati all’interno dei veicoli refrigerati monitorano in tempo reale e continuo temperatura, umidità e altri fattori ambientali, inviando le informazioni a una piattaforma centralizzata che le elabora per garantire la qualità del prodotto e il rispetto della normativa sulla sicurezza alimentare.