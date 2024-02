Un ibrido super virtuoso che taglia i consumi

Altro elemento di spicco del nuovo ZR-V è il cuore ibrido da 184 CV. Il sistema è composto da un 2 litri aspirato da 143 CV e due motori elettrici, con quello di trazione da ben 184 CV. ZR-V marcia a bassa velocità in elettrico (modalità EV). Grazie ad un sistema di frizioni, il 4 cilindri collabora già a velocità media (in Hybrid) prendendo il sopravvento all’aumentare dell’andatura (Engine Drive) e spingendo direttamente le ruote ad andature di crociera per ridurre le dispersioni di energia.